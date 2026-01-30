Volvió Rosario: la ciudad presentó su agenda de eventos para 2026

Si el 2025 fue el año de la recuperación turística de la ciudad de Rosario, el 2026 llega como el año de consolidación de todo este crecimiento. Para empezar a vivir lo que será el gran calendario de actividades en la ciudad santafesina, la Municipalidad de Rosario junto al Ente Turístico Rosario realizaron una presentación de destino enfocada en los eventos culturales, deportivos y turísticos que se podrán disfrutar en la ciudad.

Durante el año pasado la ciudad celebró sus 300 años con una serie de actividades emblemáticas entre las que se destacó el gran show de Nicki Nicole junto a la Sinfónica Provincial en el Monumento Nacional a la Bandera que reunió a más de 250.000 personas.

Además, se llevaron adelante un gran número de obras en el casco histórico de la ciudad como la renovación del Pasaje Juramento o la Plaza 25 de Mayo.

Este año, este legado continuará su andar con grandes inauguraciones entre las que vale la pena mencionar a la de la Rambla del Tricentenario, una importante renovación de la costanera central rosarina entre el Parque de España y el Parque Nacional a la Bandera. Será el 27 de febrero, el día en que se cumple un nuevo aniversario de la creación de nuestra bandera.

"Después de mucho tiempo hoy podemos decir con orgullo que "Volvió Rosario", que la ciudad nuevamente vibra al ritmo de sus espectáculos, de su música, de su arte, de sus eventos deportivos. Nos preparamos para un 2026 llenos de todo eso y estamos listos para recibir a todos los que quieran venir. Volvió Rosario porque después de tiempos muy oscuros resurgimos más fuertes que nunca y hoy cientos de miles de turistas eligen la ciudad. Vengan, disfruten, recorran, Rosario los espera con los brazos abiertos", destacó el intendente Pablo Javkin.

El verano cierra con festivales, shows y paseos guiados"

Los últimos dos meses del verano se llenan de acción en Rosario. La agenda la protagonizan el Festival FARO del 30 de enero al 1° de febrero con artistas como Baglietto/Vitale, Silvestre y la Naranja, Nuestro Romance, Groovin' Bohemia, Freddy y Los Solares, Elías Rampello, Killer Burritos entre otros, los Carnavales Centrales en el Parque de la Independencia y el festival De la Patria Mía para cerrar febrero a puro folklore.

Además, la ciudad contará con una grilla de recitales increíble con propuestas para todos los gustos. Por las "Noches del Lunario" pasarán bandas y artistas como La Delio Valdez y Agarrate Catalina, Cuarteto de Nos, Sin bandera, Florian, Emmanuel Horvilleur, Living Colour, El mató a un policía motorizado, Marilina Bertoldi, Indios, Catupecu Machu y Massacre, El Zar, Gauchito Club, Koino Yokan y Los Fabulosos Cadillacs. También se suman a la agenda recitales de Dalila, Uriel Lozano, Mayumana, Bersuit Vergarabat, Rata Blanca, Vilma Palma y Divididos y un gran Cumbión del Paraná hacia fines de febrero.

Marzo será un mes para encontrarse con un hijo de la casa: Fito Páez. El talentosísimo artista rosarino se instala en su ciudad y brindará tres conciertos especiales. En el Teatro El Círculo dará un show sinfónico y presentará su nuevo disco mientras que en el Teatro Astengo dará un show íntimo con su piano. Además, brindará un recital gratuito en el Monumento a la Bandera el 14 de marzo.

En materia deportiva la ciudad será sede este verano del Quini 6 Rosario Challenger con lo mejor del tenis del 1 al 8 de febrero, del Panamericano de Handball Playa con las Kamikazes como protagonistas del 14 al 17 de febrero en la Playa Olímpica del Balneario La Florida, la primera fecha del Super Rugby Américas con Capibaras XV haciendo su debut en la competencia frente a Peñarol el 21 de febrero y la tradicional Maratón Nocturna Sonder.

Durante lo que resta del verano seguirán los recorridos guiados gratuitos a pie todos los sábados por diversas zonas de rosario y los paseos en monopatín eléctrico todos los viernes, sábado y domingos. El 21 de febrero se celebrará el Día del Guía de Turismo con 6 recorridos gratuitos simultáneos para aprovechar.

El año de Rosario está marcado por grandes eventos que harán vibrar a la ciudad. Para los amantes de la cultura podrán disfrutar de muestras de Nicola Constantino en el Museo Estévez (marzo), de Gyula Kosice en el Museo Castagnino (abril) y de Maitena en el Centro de Expresiones Contemporáneas (mayo). La agenda también contempla en mayo el Encuentro Metropolitano de Tango, en junio las Promesas de Lealtad a la Bandera y el gran festejo de Día de la Bandera, en agosto la Crack Bang Boom, en septiembre la Feria Internacional del Libro, en octubre el Festival Internacional de Poesía y en noviembre el 42° Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades y el Festival Fontanarrosa.

A esto se le suman importantes fechas de artistas nacionales e internacionales en Rosario como el show de Tini el 18 de abril en el estadio de Newell's Old Boys, así como también una gran agenda teatral con obras rosarinas y grandes éxitos nacionales.

La agenda deportiva está marcada por lo que será el evento deportivo más importante en la historia de la ciudad: los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este evento reunirá a más de 4000 atletas y será la estrella del calendario deportivo. Rosario también será sede de grandes maratones como la 42k Maratón Internacional de la Bandera, el Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo, diversas fechas del Super Rugby Américas.