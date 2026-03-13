Trabajadores rurales protestaron en Expoagro por la falta de acuerdo salarial

En el último día de la muestra agroindustrial Expoagro, trabajadores y delegados de todo el país de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se autoconvocaron para reclamar una actualización salarial ante la falta de avances en las negociaciones paritarias del peón rural. La manifestación se desarrolló en San Nicolás de los Arroyos, donde el gremio denunció el estancamiento de las discusiones salariales y cuestionó la distancia entre el crecimiento del sector agropecuario y los ingresos de los trabajadores.

Trabajadores y delegados de todo el país de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Según explicaron desde el sindicato, el conflicto se produce en un contexto de cambios institucionales tras la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Con la entrada en vigencia de esa normativa, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), organismo que regulaba las negociaciones del sector, perdió atribuciones. En ese escenario, tras varias reuniones de negociación entre representantes sindicales y empresarios, no se logró alcanzar un acuerdo.

El último incremento salarial para los trabajadores rurales se registró en diciembre de 2025, y desde entonces no hubo actualizaciones. Desde el gremio reclaman un aumento de $70.000 para compensar la inflación acumulada en los primeros meses de 2026. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de enero y febrero fue del 2,9%, cifra que los trabajadores consideran que debe ser reconocida en la recomposición salarial.

La propuesta presentada por el sector empresario contempla incrementos a partir de marzo y en tres tramos, pero sin reconocer los meses de enero y febrero. De concretarse esa oferta, sostienen desde el gremio, los trabajadores rurales deberían absorber la pérdida salarial generada por la inflación de los primeros meses del año. La elección de Expoagro como escenario del reclamo no fue casual.

Trabajadores y delegados de todo el país de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Desde UATRE señalaron que la muestra representa el crecimiento tecnológico y económico del agro, pero remarcaron que esa expansión no se traduce en mejoras para quienes trabajan en el sector. "El campo gana millones y al trabajador le ofrecen menos de mil pesos por día", señalaron durante la protesta. Durante la jornada, el gremio insistió en que el trabajador rural constituye el primer eslabón de la cadena productiva agropecuaria y que cualquier proyecto de desarrollo del sector debe incluir condiciones laborales dignas.

También advirtieron sobre el impacto de los cambios introducidos por la reforma laboral en las condiciones de trabajo del sector. "En un sector atravesado por la estacionalidad, la informalidad y la desigualdad estructural, ampliar el período de prueba, limitar la responsabilidad solidaria en las cadenas de contratación y debilitar la Comisión Nacional de Trabajo Agrario significa reducir protección para los trabajadores rurales", señalaron.

Trabajadores y delegados de todo el país de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Desde la organización sindical, conducida por José Voytenco, reafirmaron que continuarán defendiendo la negociación colectiva y los derechos laborales del sector. "Los trabajadores rurales son esenciales para el desarrollo del país. Nuestra organización va a seguir presente en cada instancia de discusión para que no se retroceda en derechos y para que el crecimiento del campo también se refleje en la vida de quienes lo hacen posible", concluyeron.