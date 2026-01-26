Ahora nos volvimos a ilusionar: Colapinto probó el auto en Barcelona y quedó tercero, aunque tuvo una bandera roja

El actual piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, ilusionó a los fanáticos luego de su primera salida a pista en los ensayos para la temporada que se viene, que se hicieron en el circuito de Montmeló en Barcelona, donde el pilarense quedó tercero, tras haber estado un tiempo largo segundo. El Alpine A526 mostró su potencia durante la prueba, aunque una de las banderas rojas le tocó al ex Williams, a quien se le detuvo el coche por completo.

La velocidad del argentino fue clave para conseguir su lugar y quedar por detrás de Isack Hadjar y Kimi Antonelli. Sólo siete equipos de los 11 totales salieron a la pista y Colapinto superó a pilotos muy duros como Liam Lawson de Racing Bulls (Red Bull), el francés Esteban Ocon Haas, Valtteri Bottas y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Hadjar es el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull y tuvo una performance emblemática en ese sentido, aunque el argentino quedó sólo dos segundos y medio por detrás, en una clara demostración de la potencia del nuevo Alpine con motor de Mercedes. El resultado generó muchas repercusiones en las redes sociales, donde las y los fanáticos expresaron su ilusión por un año en el que el argentino haga puntos.

En las 28 vueltas que completó Franco tuvo la particularidad de ser el protagonista de una de las tres banderas rojas que detuvieron la competición. El auto se le quedó como si nada, y enseguida pudo recuperarse e ir a boxes. Todavía no informaron exactamente que ocurrió, pero enseguida pudo salir a pista de nuevo. Bortoleto también tuvo una situación similar, al igual que Lawson.

Flavio Briatore y Franco Colapinto.

La resolución del A256 fue tal, que tras el parate Colapinto mejoró su tiempo y se puso tercero, una situación que coincidió con los registros de las cámaras del líder del equipo francés, Flavio Briatore, quien sonrió al ver el buen desempeño del joven por el cual apostó y corrió del equipo el año pasado Jack Doohan. Lo más paradójico es que tanto Lawson como Ocon, que quedaron por detrás de Colapinto, tuvieron mucho más tiempo en pista, con 42 y 67 giros respectivamente. No así fue para Bottas, que dio sólo 33 vueltas, una cifra más cercana a la del argentino. Todos los pilotos frenaron para almorzar y por la tarde habrá más caucho quemado en la pista catalana.