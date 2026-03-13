Colapinto vivió un momento insólito en China: el Alpine se apagó, los mecánicos salieron corriendo... y el auto arrancó justo a tiempo

Franco Colapinto vivió una de esas escenas que mezclan tensión, desconcierto y hasta un toque de comedia en la Fórmula 1. Durante la práctica libre del Gran Premio de China de Fórmula 1, su auto se detuvo en plena calle de boxes, obligando a los mecánicos de Alpine F1 Team a salir corriendo para rescatarlo... aunque finalmente el monoplaza volvió a la vida antes de que llegaran. Todo ocurrió cuando faltaban 14 minutos para el final del único entrenamiento. Colapinto venía con un rendimiento discreto y marcaba el 14° mejor tiempo entre 22 pilotos cuando desde el equipo le ordenaron ingresar a boxes para realizar algunos ajustes.

El argentino obedeció y entró al pit lane, pero apenas avanzó unos metros ocurrió lo inesperado: el A526 se detuvo en plena calle de boxes. En ese instante, los demás autos que ingresaban debieron esquivar al monoplaza detenido mientras se desplegaba la bandera amarilla en el sector. Colapinto avisó por radio y, ante la situación, los mecánicos de Alpine protagonizaron una escena poco habitual: salieron corriendo por la calle de boxes con herramientas para rescatar el auto, que había quedado detenido a unos 200 metros del box del equipo. Pero cuando estaban a punto de llegar, ocurrió lo impensado.

El Alpine de Colapinto se apagó, los mecánicos salieron corriendo... y el auto arrancó justo a tiempo

El monoplaza arrancó nuevamente. Colapinto pudo avanzar hasta su box mientras los mecánicos -que habían corrido todo el trayecto- debían dar media vuelta y regresar. En cuestión de segundos, el caos momentáneo se transformó en una anécdota curiosa del fin de semana. La cuenta oficial de la Fórmula 1 en redes sociales reaccionó con ironía: "¡Oh, no! Franco Colapinto se detiene en el pit lane. Pero él logra poner en marcha el coche, ¡y sus mecánicos de Alpine dan la vuelta!", publicaron de forma irónica. Desde la escudería francesa, sin embargo, no dieron detalles sobre qué provocó la detención momentánea del auto.

El Alpine de Colapinto se apagó, los mecánicos salieron corriendo... y el auto arrancó justo a tiempo

Pese al episodio, el argentino pudo regresar a pista con neumáticos blandos y completar la sesión con un tiempo de 1:34.947, que lo dejó en el 15° puesto. Colapinto giró 24 vueltas en total y protagonizó además un trompo en su primera salida a pista, aunque sin consecuencias para el monoplaza. La comparación interna con su compañero de equipo volvió a ser exigente: Pierre Gasly terminó décimo y quedó 0.217 segundos por delante del argentino.

La tendencia se mantuvo en la clasificación para la carrera sprint. Colapinto volvió a quedar detrás del piloto francés y largará desde el 16° puesto. Tras la sesión, el propio piloto argentino se mostró autocrítico. "Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, que es la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage", explicó.

El piloto de 22 años también admitió que todavía está en proceso de adaptación al circuito. "Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy", analizó. Aun así, trató de rescatar algunos aspectos positivos del viernes. "Hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana", adelantó.

El Alpine de Colapinto se apagó, los mecánicos salieron corriendo... y el auto arrancó justo a tiempo

Y agregó: "Fue bueno conocer la pista y entender un poquito más todo". Sobre el rendimiento del auto, concluyó: "Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana". La carrera sprint se disputará en la medianoche de Buenos Aires y tendrá en la primera fila a George Russell y Kimi Antonelli, ambos de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Para Colapinto el desafío será grande: solo suman puntos los ocho primeros, por lo que deberá protagonizar una remontada importante desde el 16° lugar. Además, el historial del argentino en carreras sprint todavía no muestra grandes resultados. Desde su debut en la categoría nunca logró meterse en zona de puntos y sus mejores actuaciones fueron dos 12° puestos en Estados Unidos y Brasil durante 2024.