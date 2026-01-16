La pasión no se negocia: qué pasa con los que no consigan entradas para el Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 generó un nivel de interés sin precedentes entre los hinchas de todo el mundo. Según datos oficiales de la propia FIFA, en la última fase de venta de entradas —la denominada fase de sorteo de selección aleatoria— se recibieron más de 500 millones de solicitudes en apenas 33 días, lo que representa un récord para cualquier evento deportivo en la historia

Esta etapa, que tuvo lugar entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, permitió a los fanáticos solicitar boletos para cualquiera de los 104 partidos del Mundial, cuyo inicio está programado para el 11 de junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Según datos oficiales de la propia FIFA se recibieron más de 500 millones de solicitudes

Durante ese período, la oferta total de entradas fue de aproximadamente 1.754.000, lo que significa que la demanda superó largamente la disponibilidad. En promedio, se registraron 15 millones de solicitudes por día, todas debidamente validadas con datos únicos de tarjetas de crédito

La FIFA confirmó que hinchas de los 211 países y territorios afiliados enviaron solicitudes de entradas. En el ranking de demanda global, los primeros lugares fueron ocupados por los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— seguidos por potencias futbolísticas como Alemania, Inglaterra, Brasil, España y Portugal .

Las probabilidades de ser elegido en este sorteo fueron bajas

En ese contexto, Argentina se posicionó dentro del Top 10 de países que más entradas solicitaron, reflejando el enorme interés de los hinchas albicelestes por estar presentes en la Copa del Mundo.

Dado el enorme volumen de solicitudes frente a la cantidad limitada de entradas, las probabilidades de ser elegido en este sorteo fueron bajas: según datos aportados por ESPN, rondaron aproximadamente el 0,35% de chance por usuario .

Entradas para el Mundial 2026

Cada solicitante pudo pedir hasta 40 entradas en total, con un máximo de cuatro por partido, y los resultados de la asignación serán comunicados por correo electrónico a los aficionados a partir del 5 de febrero.