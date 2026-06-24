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Mundial 2026

Se definió el Grupo C: Brasil quedó primera tras golear a Escocia y Marruecos segundo porque le costó vencer a Haití

Neymar volvió a jugar en el 3 a 0 de la verdeamarelha sobre los europeos.

24 Junio de 2026 21:29
Neymar Jr. volvió a ponerse la camiseta de Brasil en la victoria 3 a 0 frente a Escocia.
Neymar Jr. volvió a ponerse la camiseta de Brasil en la victoria 3 a 0 frente a Escocia.

La Selección de fútbol de Brasil conducida por el italiano Carlo Ancelotti quedó primera en el Grupo C del Mundial 2026, tras vencer a Escocia 3 a 0 con dos goles de Vinicius Jr y otro de Matheus Cunha, en un partido en el que Neymar volvió a jugar en los mundiales tras ingresar del banco de suplentes.

Segundo del mismo grupo quedó Marruecos, a quien le costó mostrar todo su poderío frente a Haití, que logró irse al entretiempo empatado 2 a 2, pero que no pudo sostener el resultado y finalizó el encuentro derrotado 4 a 2. En ese sentido, Escocia quedó en el tercer lugar, pero con pocas expectativas de clasificar como mejor tercero.

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