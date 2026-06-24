El mundo celebró a Lionel Messi: los homenajes más emotivos por sus 39 años

Cumplir años y festejar a lo grande suele ser la regla para cualquier mortal. Pero Lionel Messi juega con otras reglas, sobre todo cuando hay un Mundial de por medio. Este 24 de junio, mientras millones de fanáticos en todo el mundo lo saludaban por su cumpleaños número 39, el capitán de la Selección argentina eligió celebrarlo como más le gusta: entrenándose.

Justo cuando el reloj marcó las 00 en la Argentina, el astro rosarino revolucionó las redes sociales con una publicación tan inesperada como motivadora. Lejos de mostrar festejos o reuniones familiares, compartió un video entrenando con la ropa de la AFA, acompañado por una canción de La T y La M, dejando en claro que su único objetivo está puesto en el Mundial 2026.

Lionel Messi festejó su cumpleaños con la Scaloneta

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de cariño. "Feliz cumple, capitán" y "Feliz cumple, crack. Gracias por tanto", fueron algunos de los más de 170 mil comentarios que inundaron el posteo.

Como era de esperarse, los saludos oficiales tampoco tardaron en llegar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue una de las primeras en homenajear al rosarino con un emotivo mensaje. "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi", titularon el comunicado con el que repasaron su legado dentro y fuera de las canchas.

El saludo de la AFA a Messi

Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también celebró su cumpleaños en las redes sociales. "¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!", escribieron junto a una foto del jugador

Por su parte, el Inter Miami también le dedicó un video especial en sus redes sociales, donde quedó reflejado el enorme cariño que despierta en los hinchas. "Feliz cumple, Leo", dicen los primeros fanáticos, muchos de ellos con la camiseta de la Selección argentina y otros con la del conjunto estadounidense. "Sos un ejemplo para todo el mundo", "Desde que llegaste a Miami cambiaste todo", "Que el último gol no llegue nunca más", "Te amamos" y "Espero que siempre seas tan feliz como vos me hiciste a mí. Sos el abrazo con mi viejo y la juntada con mis amigos", fueron algunos de los testimonios que emocionaron a los seguidores.

Pero más allá de los saludos institucionales y de las figuras del deporte, hubo una propuesta que logró movilizar a miles de personas. El periodista Rodolfo Barili invitó a los argentinos a cantarle el feliz cumpleaños a Messi de manera simultánea.

"¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán? Este miércoles, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, vamos todos a cantarle el feliz cumpleaños. En las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos, en el balcón, en el living, donde sea", propuso.

Barilli invitó a los argentinos a cantarle el feliz cumpleaños a Messi

La iniciativa rápidamente se volvió viral y fue replicada en distintos puntos del país. En el Instituto San Román, decenas de chicos se reunieron en el patio con camisetas de la Selección, banderas y gorros celestes y blancos para entonar el clásico "Feliz cumpleaños". En Jujuy, los alumnos de la Escuela Pucarita también se sumaron al homenaje y cantaron a todo pulmón para el capitán.

Incluso en oficinas y lugares de trabajo aparecieron videos de grupos de empleados saludándolo con banderas argentinas y el hashtag #CumpleLeo, demostrando que el cumpleaños de Messi ya dejó de ser una fecha personal para convertirse en una celebración colectiva.