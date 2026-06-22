Francia ganó 3 a 0 a Irak y Mbappé quedó segundo detrás de Messi como goleador de la historia de los mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé acortó distancias con su par argentino Lionel Messi en la disputa por ser el máximo goleador del Mundial 2026 y de la historia de todas las copas del mundo, luego de que durante la tarde de este lunes el rosarino alcanzara los 18 goles en los seis mundiales que jugó y pasara al alemán Miroslav Klose, quien tenía 16. Francia se impuso con mucha tranquilidad 3 a 0 a Irak con dos del actual artillero del Real Madrid y uno de Ousmane Dembélé. Los elogios del goleador europeo para con el capitán argentino antes de salir a la cancha.

Mbappé marcó con un fuerte derechazo desde afuera del área en el primero de los goles que hizo, y luego recibió una asistencia de Dembelé tras un error del arquero iraquí, Jalal Hassan, quien pagó el precio de equivocarse en una competencia de esta magnitud, y la tuvo que buscar de adentro del arco. El tercero llegó de la pierna del último Balón de Oro, quien recibió una bocha de Michael Olise y remató cruzado al segundo palo.

El partido tuvo un flojo nivel de Irak y una característica fundamental, que lo diferencia del resto de los duelos hasta el momento en el Mundial 2026: fue interrumpido por tormenta llegado el entretiempo. La decisión aplazó durante horas el partido, que terminó cerca de las 22 de Argentina, cuando estaba previsto que finalice antes de las 18. Inclusive, cuando se retomó, el encuentro ya había comenzado Noruega frente a Senegal por el mismo Grupo I.

Lo cierto es que la expectativa por este partido había crecido luego de la brillante actuación de Messi y su doblete. La posibilidad de que en el mismo día el francés lo superé, creció con el correr de las horas y hasta tuvo que ser repelido por el mismísimo Mbappé, quien se encargó de elogiar a su ex compañero en el Paris Saint Germain, luego de la victoria argentina y de cara a tener que salir con su selección.

"Me estaba preparando para jugar más tarde pensando que podía acercarme al récord, entonces miré mi teléfono y vi que Messi había vuelto a marcar. En este punto, parece que ya no está compitiendo con jugadores, sino que está compitiendo con el tiempo mismo", aseguró el francés.

"Cada vez que el mundo cree que ha llegado al capítulo final, abre otro. Récords, presión, edad, historia: nada parece afectarlo", describió Mbapp'e. "No se persigue a Messi. Solo esperas que el fútbol te dé suficientes años para entender lo que era", agregó, con la humildad que lo caracterizó hasta el momento y con la perspectiva de poder superar la marca del rosarino, ya sea en este mundial o en los que le queden.