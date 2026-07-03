¡Gracias, Lionel! Argentina le gana a Cabo Verde por el pase a Octavos de Final, con gol del capitán

La Selección argentina de fútbol vence 1 a 0 a Cabo Verde con un golazo del capitán y goleador Lionel Messi, por los 16avos de Final del Mundial 2026, y ya piensa en el rival asegurado en caso de pasar de ronda: Egipto, quien venció por penales y tras un alargue a Australia.

Lisandro Martínez lanzó un pelotón desde pasada la mitad de la cancha al rosarino, quien controló de una manera perfecta y la clavó casi sin ángulo arriba del arquero rival Vozinha. Con este tanto, Messi llegó a los 7 goles y es el único goleador de la actual copa del mundo, además de que superó su récord de partidos seguidos con goles en mundiales, que llegaron a ocho.

La Scaloneta salió al campo de juego con Emiliano "El Dibu" Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el mediocampo; y una delantera compuesta por el capitán y Lautaro Martínez.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde de 40 años.

Los africanos empezaron con el arquero Vozinha de 40 años y estrella del equipo; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes y Steven Moreira en la defensa; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte y Ryan Mendes en el mediocampo y Nuno da Costa como único atacante.