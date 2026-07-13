La cábala que la AFA quiere repetir ante Inglaterra y que emocionó a la hinchada argentina

A medida que pasan los años salen a la luz nuevas cábalas de la Selección Argentina. Algunas se incorporan y otras se mantienen intactas, especialmente en la antesala de un partido tan trascendental como la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

En ese contexto, trascendió un pedido especial que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó a la FIFA para el encuentro del próximo miércoles en Atlanta. Según informó el periodista Diego Monroig, la intención es que el equipo de Lionel Scaloni pueda utilizar la camiseta alternativa azul, la misma que vistió en el triunfo ante Jordania durante esta Copa del Mundo.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

La respuesta del organismo llegará el martes, cuando quede definido oficialmente cuál de las dos selecciones actuará como local.

El pedido tiene una fuerte carga simbólica; la camiseta azul está ligada a dos recuerdos imborrables frente a Inglaterra en los Mundiales: el histórico 2-1 de México 1986, con la inolvidable actuación de Diego Armando Maradona, autor de "La Mano de Dios" y del considerado por muchos como el mejor gol de la historia, y el triunfo por penales en Francia 1998.

La AFA pidió a la FIFA usar la camiseta azul para enfrentar a Inglaterra

En cambio, las dos veces que Argentina enfrentó a los ingleses con la tradicional camiseta celeste y blanca terminó derrotada: en Inglaterra 1966, en un partido marcado por la polémica arbitral, y en Corea-Japón 2002, durante la fase de grupos.

Mientras crece la expectativa por la decisión de la FIFA, también resta conocerse la designación del equipo arbitral que impartirá justicia en el duelo que definirá al segundo finalista del Mundial.

La Selección Argentina quiere usar la camiseta azul parecida a la que tenia Maradona cuando enfrentó a Inglaterra en 1986

Alarma por la seguridad en Atlanta

Mientras la Scaloneta ultima detalles para el cruce con Inglaterra, el Departamento de Policía de Atlanta (APD) prepara un operativo de máxima seguridad debido a la histórica rivalidad entre ambos países.

Las autoridades estadounidenses admiten que el partido representa un desafío diferente al de los habituales eventos deportivos que organizan, ya que la tensión entre ambas hinchadas trasciende lo futbolístico y combina factores históricos, políticos y culturales.

Intensificaran la seguridad para el partido Argentina vs Inglaterra

Uno de los principales focos de preocupación es la distribución de entradas definida por la FIFA. A diferencia de otros torneos, donde las parcialidades permanecen separadas por sectores exclusivos, en el Mundial la mayoría de las tribunas serán compartidas, con excepción de los espacios reservados para cada federación detrás de los arcos .

Según informó el Daily Mail, se espera una presencia equilibrada de simpatizantes argentinos e ingleses en gran parte del Mercedes-Benz Stadium, lo que obligará a reforzar los controles tanto dentro como en los alrededores del estadio.

La preocupación aumentó porque en las últimas horas se viralizaran videos de incidentes entre hinchas de ambos países en distintos puntos de Atlanta

La preocupación aumentó después de que en las últimas horas se viralizaran videos de incidentes entre hinchas de ambos países en distintos puntos de Atlanta. En uno de ellos puede verse a un simpatizante inglés intercambiando golpes con tres personas que vestían camisetas argentinas.

El clima de máxima tensión responde a una rivalidad que excede ampliamente el fútbol y que volverá a escribir un nuevo capítulo este miércoles en las semifinales del Mundial 2026.