La familia de Lionel Messi rompió el silencio y confirmó todo sobre la salud de Jorge

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras conocerse la noticia de que Jorge Messi, padre y pilar fundamental en la vida del astro del fútbol Lionel Messi, atraviesa un delicado momento de salud. La familia Messi, conocida por su discreción y su férrea unidad en momentos de crisis, se vio obligada a emitir un comunicado oficial para aclarar la situación y pedir respeto en un momento tan sensible. El mismo fue replicado en el canal de stream Carnaval.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", comienza el comunicado, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Jorge Messi

Sin embargo, lo que debería haber sido un mensaje de tranquilidad para los seguidores del mejor futbolista del mundo, se convirtió en una nueva fuente de dolor para la familia: "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", añadieron.

Este episodio arroja luz sobre las recientes declaraciones de Lionel Messi tras el brillante debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde el capitán marcó tres goles en la victoria frente a Argelia.

Comunicado Familia Messi

A pesar de su actuación estelar, Messi no pudo ocultar la sombra de los difíciles días que vivió antes del partido: "La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más", confesó visiblemente conmovido al recibir el premio al mejor jugador del partido.

En su comunicado, la familia también quiso subrayar la importancia de respetar los límites entre lo público y lo privado: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge . Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

El llamado a la sensibilidad y humanidad se volvió un eje central del mensaje: "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

A pesar del dolor evidente que atraviesan, los Messi no se olvidaron de agradecer las muestras de apoyo recibidas: "Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso".