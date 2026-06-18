Flor Peña rompió en llanto, pidió disculpas y apuntó a la producción de Luzu: "Yo estaba en shock y me pidieron que lo diga"

La polémica por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un nuevo capítulo. Luego de quedar en el centro de las críticas por haber comunicado al aire una información que resultó ser falsa, Florencia Peña enfrentó al móvil de LAM a la salida de Luzu TV y brindó un extenso descargo en el que pidió disculpas, explicó cómo ocurrió el episodio y señaló que la responsabilidad primaria recae sobre la producción del programa.

Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, la conductora aseguró que jamás había atravesado una situación similar en su carrera. "Quiero decir esto, estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa, me dijeron por la cucaracha esa noticia, que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock, yo estaba al aire, pensé que no. No tengo ni el teléfono, ustedes pueden chequearlo, ni la computadora, yo no tenía idea de lo que estaba pasando", explicó.

Según relató, la información llegó directamente desde la producción mientras se encontraba conduciendo en vivo. "Desde la producción me dijeron: está pasando esto. Yo lo repliqué y en el momento que lo replico me dicen: 'Ay, no, pará, pará, que parece que no está chequeado'. Yo quiero pedir infinitas disculpas. Estoy temblando porque nunca me pasó algo así, pero de verdad es que yo estaba sin saber qué estaba pasando y me lo dijeron por la cucaracha. Y yo repetí lo que me pidieron que diga".

La actriz remarcó que ya habló con Nicolás Occhiato y que la empresa inició una revisión interna para determinar responsabilidades. "Hablé con Nico Occhiato, ellos van a salir con un comunicado", señaló. Cuando fue consultada sobre la posibilidad de sanciones, aclaró que las medidas disciplinarias no estarían dirigidas hacia ella. "No a mí. La cuestión es con la producción. ¿A quién le corresponde la sanción? A la producción". Sin embargo, Peña pidió expresamente que no haya consecuencias extremas para quienes cometieron el error. "Igual, yo pedí que no tomen ninguna represalia. Sé que es gravísimo, vuelvo a pedir disculpas", dijo.

Y agregó: "Pro lo que sucedió al aire es que yo no tengo ni teléfono ni computadora. Yo no miro nada, lo pueden chequear. Yo trato de hacer mi programa. Estábamos en vivo, me lo dijeron por la cucaracha, me pidieron que lo diga y después se dieron cuenta". La conductora explicó además que la información falsa circulaba intensamente en redes sociales y que eso pudo haber llevado a la producción a asumirla como verdadera. "Entiendo, después tratando de entender y hablando con la gente, que era algo que se estaba diciendo, se estaba diciendo, se estaba diciendo, y ellos lo tomaron como cierto y me lo dijeron", expresó.

A pesar de intentar explicar el contexto, volvió a asumir públicamente su responsabilidad por haber sido quien comunicó la noticia. "Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa. Yo de verdad que no quiero que nadie se quede sin trabajo, pero alguien va a tener que hacerse responsable. Yo di la cara, pido disculpas sentidas y profundas". Peña también reveló que Nicolás Occhiato quedó profundamente afectado por lo ocurrido debido a su vínculo con el entorno de Lionel Messi. "Nico entendió lo que pasó. Él entiende que es tremendo, él es muy amigo de la familia", aclaró.

Y sumó: "También está muy dolido por lo que pasó, pero se tendrá que hacer responsable quien dio esa noticia por cierta". El episodio generó una fuerte repercusión porque ocurrió en medio de la delicada situación de salud que atraviesa Jorge Messi. Horas después del escándalo, la familia del capitán argentino difundió un comunicado oficial para aclarar su estado y cuestionar con dureza la circulación de versiones falsas. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron.

Comunicado Familia Messi

Además, manifestaron su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que algunas personas abordaron una situación estrictamente familiar y privada. Consultada sobre ese comunicado, Peña insistió en que nunca dudó de la información porque provenía de su propio equipo. "Yo había leído lo que pasó ayer, de que estaba enfermo. Entonces, cuando me dicen eso, no tenía por qué no creer a una productora que me está hablando por la cucaracha y me está diciendo que eso había sucedido". Y agregó: "No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto, porque tenemos mucha producción sentada ahí".

La conductora también fue consultada sobre si considera que se trata de uno de los errores más graves de su trayectoria profesional: "Todo el tiempo cometemos errores, pero es un error grave cuando uno lastima a los demás. Y si alguien se sintió lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas". En otro tramo de la charla reveló que la propia producción le pidió perdón por lo ocurrido, aunque remarcó que decidió asumir públicamente el costo del episodio: "Mi producción me pidió muchísimas disculpas por lo que acaba de pasar. Pero yo soy la que lo dijo y tengo que ser la que dé la cara como siempre".

La furia de Nicolás Occhiatto

Finalmente, descartó cualquier posibilidad de alejamiento del canal de streaming y confirmó que continuará al frente de su programa. "¿Vas a seguir en Luzu? Sí, obvio. Claro que sí. ¿Cómo no? Acá no hay nada contra mí. Todo lo contrario". Respecto de una posible comunicación con Lionel Messi o su familia, dejó la puerta abierta. "Yo no los conozco, conozco a su mamá. Ahora, cuando llegue a casa, voy a pensar un poco qué hago, pero sí", cerró.