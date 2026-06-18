"Corresponde una sanción contundente": Nico Occhiato explotó contra la producción de Luzu por la fake sobre el papá de Messi

La búsqueda permanente de impacto inmediato volvió a dejar en evidencia uno de los principales problemas de la comunicación digital contemporánea: la velocidad suele imponerse sobre la verificación. Esta vez, el episodio tuvo como protagonistas a Florencia Peña, el canal de streaming Luzu TV y nada menos que a la familia de Lionel Messi. La polémica estalló durante una emisión de El Show del Verano, cuando Peña comunicó al aire como cierta una versión que circulaba en redes sociales sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina. "No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. Pero fue de golpe o qué pasó", expresó la conductora mientras consultaba a la producción.

La furia de Nicolás Occhiatto

Sin contar con una confirmación oficial, agregó: "En el medio del Mundial, se va a tener que ir". La situación generó desconcierto inmediato y, en cuestión de minutos, el fragmento se viralizó en redes sociales. Recién después de que la información comenzara a circular masivamente, desde la producción del programa intentaron aclarar la situación: "Hay un montón de rumores, está por todo Twitter, no está confirmado por ningún medio, lo aclaramos por las dudas".

Sin embargo, para entonces el daño ya estaba hecho. La noticia falsa había sido difundida ante miles de espectadores y alimentaba una cadena de especulaciones sobre un tema extremadamente sensible para la familia Messi. Consciente del error, Peña ensayó una reflexión al aire. "Me lo tiraron por acá pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando ahora un poco en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y tenés que poner todo en tela de juicio", sostuvo.

La actriz también recordó antecedentes similares de información errónea que circularon en redes sociales: "Antes de que muriera el Indio hubo una fake de que había tenido un ACV. Te podés comer la curva, pedimos disculpas". Desde la producción reconocieron la falla sin rodeos: "Lo tiramos antes de chequearlo, pedimos disculpas". Las explicaciones, sin embargo, no alcanzaron para contener el malestar.

Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos tanto hacia Peña como hacia el canal. "Un papelón cómo lo informa, hace lo que muchas veces se quejó que le hagan a ella"; "¡No se confirmó nada! Es una forra desubicada diciéndolo sin pudor cuando hay toda una familia atrás"; y "Como van a comunicar algo así sin chequear. Es una locura", fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron durante horas.

La gravedad del episodio obligó a intervenir al propio Nicolás Occhiato, fundador y principal figura de Luzu TV, quien tomó distancia públicamente de lo sucedido y anticipó consecuencias internas. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", escribió en un duro descargo.

La controversia coincidió además con un momento delicado para la familia Messi. Minutos después del escándalo, los allegados del futbolista difundieron un comunicado oficial para aclarar el estado de salud de Jorge Messi y desmentir las versiones que se habían propagado. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron.

Pero el texto fue más allá de la actualización médica y apuntó directamente contra quienes difundieron rumores sin sustento. "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Comunicado Familia Messi

Además, remarcaron que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge" y advirtieron que "cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz". El comunicado concluyó con un llamado a la responsabilidad: "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".