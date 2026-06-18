Occhiato confirmó la desvinculación de "los responsables involucrados" en la fake news de Jorge Messi

El líder de Luzu TV, Nico Occhiato, confirmó la salida de "los responsables involucrados" en anunciar la muerte de Jorge Messi, la fake news que rondó por los medios durante toda la mañana de este jueves, que Florencia Peña informó de manera oficial, para enseguida desdecirse y aclarar que se trataba de "rumores" de las redes sociales. Según informó, la conductora se irá de la señal por voluntad propia

"Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", aseguró Occhiato en una historia de Instagram en la que publicó el comunicado oficial de la señal que creó y conduce.

El comunicado de Luzu TV que compartió Nico Occhiato en relación a la desvinculación de quienes dieron una fake news sobre la familia de Messi.

Antes había señalado que "desde Luzu TV" lamentaban "profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano", ya que para el "canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". Al mismo tiempo, reafirmaron su "compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Durante la mañana de este jueves Peña dio por cierta una fake news que la misma familia de Lionel Messi tuvo que salir a desmentir con un comunicado. "No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. Pero fue de golpe o qué pasó", soltó la actriz, quien enseguida tuvo que desdecirse a partir de la información que aclaró una productora como "rumores".

La furia de Nicolás Occhiatto

Tras terminar su programa la conductora habló con mucha angustia con un móvil de LAM, el programa de América TV. "Quiero decir esto, estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa, me dijeron por la cucaracha esa noticia, que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga", reveló allí.

Occhiato ya había adelantado la decisión con un contundente posteo que había realizado en X (ex Twitter). "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", escribió.