Flor Peña y Luzu TV piden disculpas después de la fake sobre el papá de Messi: "Manga de irresponsables"

En El Show del Verano, transmitido por el canal de streaming Luzu TV, la actriz y conductora Florencia Peña se vio envuelta en una polémica tras dar como cierta una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge, padre de Lionel Messi.

El incidente no pasó para nada desapercibido en redes sociales y un aluvión de críticas, insultos y hate recayó sobre Peña donde fue duramente cuestionada su poca responsabilidad pero también apuntaron al equipo de producción al compartir información no verificada.

Flor Peña en Luzu TV

Durante la emisión, Peña expresó: " No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi . Acaba de morir el papá de Messi. Pero fue de golpe o qué pasó", preguntó a su producción. Luego añadió: "En el medio del Mundial, se va a tener que ir", sin haber corroborado previamente la veracidad de lo que estaba comunicando.

Si bien el recorte se volvió viral en cuantión de segundos, desde la producción de Luzu salieron a cortar por lo sano los rumores y especulaciones: "Hay un montón de rumores, está por todo Twitter, no está confirmado por ningún medio, lo aclaramos por las dudas".

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Casi en simultáneo, Peña reflexionó sobre el error y comentó: "Me lo tiraron por acá pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando ahora un poco en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y tenés que poner todo en tela de juicio".

La conductora también recordó un caso similar ocurrido en el pasado: "Antes de que muriera el Indio (Solari) hubo una fake de que había tenido un ACV. Te podés comer la curva, pedimos disculpas". Por su parte, el equipo del programa reconoció: "Lo tiramos antes de chequearlo, pedimos disculpas".

Flor Peña en Luzu TV

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con críticas contundentes hacia Peña y el canal. Algunos usuarios expresaron su indignación: "Un papelón cómo lo informa, hace lo que muchas veces se quejó que le hagan a ella"; "¡No se confirmó nada! Es una forra desubicada diciéndolo sin pudor cuando hay toda una familia atrás. Que gente de mierda y que raro Luzu siempre dando la nota"; "Como van a comunicar algo así sin chequear. Es una locura"