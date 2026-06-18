De Diego Poggi a Trebuq: los famosos apuntaron contra Flor Peña y la producción de Luzu

Florencia Peña quedó en el centro de la polémica luego de anunciar al aire la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Si bien el estado de salud del papá del capitán argentino atraviesa un momento delicado y en las últimas horas comenzaron a circular fuertes rumores en las redes sociales, la conductora difundió la información durante una transmisión de Luzu TV sin que existiera una confirmación oficial. "No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir", expresó la actriz y conductora en pleno vivo.

En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con críticas por la falta de verificación y numerosos usuarios la acusaron de haber replicado una fake news sobre un tema extremadamente sensible. Varios periodistas y figuras del medio tampoco tardaron en cuestionar lo ocurrido. Una de las primeras fue Yanina Latorre: "Lo de Florencia Peña y su 'producción', si a esos irresponsables se les puede llamar productores... ¿Se acuerdan de Flor pidiéndole responsabilidad a los medios? Y de chequear ni hablemos. Me dicen que la producción lo leyó en Twitter y se lo tiró. A ese tipo de noticias es mejor llegar último".

Yanina Latorre apuntó contra Florencia Peña por confirmar la supuesta muerte del papá de Messi

La conductora de SQP volvió a cargar contra el programa con otro mensaje: "Igual habría que explicarle a la producción del programa de Flor Peña que un programa no se hace leyendo Twitter y también que cuando se trata de la vida de alguien se chequea o no se cuenta".

Horacio Cabak también compartió el fragmento del programa y fue contundente: "Irresponsable. Después son los primeros que piden respeto por su vida privada", escribió, en referencia a los pedidos de la actriz cuando atravesó distintas polémicas personales.

Horacio Cabak también compartió el fragmento del programa

El periodista Hernán Castillo también se sumó a las críticas: "¿Qué ganan con decir una 'primicia' de este tipo? Sean respetuosos y que la familia de Messi diga lo que tiene que decir cuando tenga que decirlo. Hasta ayer nadie sabía nada y ahora de repente ya tienen detalles hasta de la muerte. Manga de irresponsables".

La periodista Pame Stupia tampoco ocultó su indignación al ver la emisión de Luzu TV: "Todos unos inútiles. Los periodistas y los boludos que ponen a conducir programas. Desesperados por viralizarse. No piensan en las personas", comenzó. Luego agregó: "Después se hacen los buenos samaritanos. Y ni hablar de lo desesperados que están algunos... deseando que a la Selección le vaya mal. De ser tan amargo no se vuelve".

Záffora también pidió mayor responsabilidad al momento de informar

En medio de la controversia, Guido Záffora también pidió mayor responsabilidad al momento de informar: "Hablen con propiedad, con responsabilidad y, sobre todo, con empatía. Del otro lado hay personas, familias y sentimientos. No todo vale por un título, un clic o un rumor. Antes de inventar o replicar información falsa, piensen en el daño que generan".

Desde ESPN, Esteban Edul también se refirió al episodio: "Hoy los rumores sobrepasaron lo que tendría que haber ocurrido, se fueron de las manos y se empezaron a decir un montón de cosas que no pasaron. Por suerte la familia da pie para informar oficialmente lo que sucede y cumplir con el pedido de informar con responsabilidad".

Periodistas repudiaron la fake new sobre la muerte de Jorge Messi

El periodista Diego Poggi fue dircto al hueso contra Florencia Peña: "Lo que más me llama la atención de Florencia Peña es que contó la noticia FAKE del padre de Messi sin ningún tipo de respeto, sin cambiar el tono, en el medio de un chivo, casi en tono jocoso. La productora una irresponsable absoluta y Florencia el doble".

Diego Poggi fue dircto al hueso contra Florencia Peña

Por último, Gabriel Anello también expresó su postura y apuntó contra quienes comunican información sin verificar: "Dejen el periodismo para los periodistas, no están a la altura". La situación reavivó un debate que desde hace tiempo aparece en torno a los nuevos formatos de streaming y el tratamiento de la información en vivo. Para muchos usuarios y colegas, la búsqueda de la primicia no puede estar por encima de la verificación de los hechos, especialmente cuando se trata de noticias que involucran la salud o la vida de una persona como es el caso del padre de Messi.