Maná en Argentina: cuánto cuestan las entradas para su primer show en River Plate

La espera terminó: es que la legendaria banda mexicana Maná anunció su tan esperado regreso a Argentina con un show único y sin precedentes. Por primera vez, la banda de Fher Olvera se presentará en el emblemático Estadio Monumental de River Plate, el próximo 10 de diciembre de 2026. Este show será parte de su ambicioso Vivir Sin Aire Tour, una gira para conmemorar sus 40 años de trayectoria musical.

El anuncio llega en un momento inmejorable para la banda, que recientemente emocionó al mundo con su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con una interpretación electrizante de su clásico Oye mi amor ante más de 80.000 personas en el Estadio Azteca, Maná dejó claro que su legado sigue vivo y más fuerte que nunca.

Maná en Argentina

Con más de 50 millones de discos vendidos y una colección de éxitos que marcan generaciones, Maná promete una noche inolvidable en el estadio más grande del país. Desde Rayando el sol hasta Clavado en un bar, los himnos que definen su carrera resonarán bajo las estrellas porteñas en un espectáculo de gran formato diseñado especialmente para esta ocasión.

El Vivir Sin Aire Tour llevará a Maná por algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica, incluyendo Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile y Bogotá. Sin embargo, para los fanáticos argentinos, este concierto tiene un significado especial: será la única oportunidad de ver a la banda en vivo en el país durante 2026.

Entradas y precios

La preventa exclusiva para clientes Santander comenzará el jueves 18 de junio a las 14 horas, con la posibilidad de adquirir entradas en 6 cuotas sin interés. La venta general estará disponible desde el viernes 19 de junio a través del sitio AllAccess.com.ar

Precios y ubicaciones disponibles

PLATEA VIP PLATINO: $250.000 + S/C

PLATEA VIP ORO: $230.000 + S/C

CAMPO GENERAL: $85.000 + S/C

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO PREFERENCIALES: $190.000 + S/C

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO ALTAS (SIN NUMERAR): $135.000 + S/C

PLATEA SIVORI MEDIA (SIN NUMERAR): $120.000 + S/C

PLATEA SIVORI ALTA (SIN NUMERAR): $70.000 + S/C