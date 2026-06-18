Escándalo en Luzu: Yanina Latorre afirmó que Flor Peña fue desvinculada tras la falsa noticia sobre el padre de Messi

El escándalo por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un giro inesperado. Cuando todavía resonaban las disculpas públicas de Florencia Peña y el duro comunicado de Nicolás Occhiato contra la producción de Luzu TV, una información difundida por Yanina Latorre aseguró que la conductora habría sido desvinculada del canal de streaming. La versión fue publicada por la panelista y conductora a través de su cuenta de X, donde afirmó: "Acaban de desvincular a Flor Peña y dos productores de Luzu". La información causó sorpresa porque apenas unas horas antes la propia Peña había descartado cualquier posibilidad de abandonar el proyecto y había asegurado que las eventuales sanciones apuntaban exclusivamente al equipo de producción que validó y transmitió la falsa información.

El posteo de Yanina Latorre

La crisis comenzó durante una emisión de El Show del Verano, cuando la actriz comunicó al aire como verdadera una versión que circulaba en redes sociales sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. "No quiero darles una mala noticia pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. Pero fue de golpe o qué pasó", expresó al aire mientras consultaba a la producción. Minutos después, desde el propio programa aclararon que la información no había sido confirmada por ninguna fuente oficial. Sin embargo, el recorte ya se había viralizado y generó una fuerte repercusión pública.

A raíz de la controversia, Peña habló con el móvil de LAM a la salida de los estudios de Luzu y realizó un extenso descargo en el que intentó explicar cómo se produjo el error."Quiero decir esto, estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa, me dijeron por la cucaracha esa noticia, que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga", sostuvo visiblemente afectada.

Según relató, la información le llegó directamente desde la producción mientras estaba conduciendo en vivo. "Desde la producción me dijeron: está pasando esto. Yo lo repliqué y en el momento que lo replico me dicen: 'Ay, no, pará, pará, que parece que no está chequeado'". La conductora insistió varias veces en que nunca verificó la información porque confió en el equipo periodístico que estaba detrás de cámaras. "No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto, porque tenemos mucha producción sentada ahí", explicó.

Además, reveló que había hablado personalmente con Nicolás Occhiato después del incidente. "Hablé con Nico Occhiato, ellos van a salir con un comunicado", contó. Cuando fue consultada sobre las posibles sanciones internas, fue categórica al desligarse de cualquier responsabilidad disciplinaria. "No a mí. La cuestión es con la producción. ¿A quién le corresponde la sanción? A la producción", afirmó. Incluso pidió que no hubiera despidos por lo sucedido. "Yo de verdad que no quiero que nadie se quede sin trabajo, pero alguien va a tener que hacerse responsable", expresó.

La postura de Peña parecía coincidir con el mensaje difundido horas antes por Occhiato. El fundador de Luzu expresó públicamente su indignación por lo ocurrido y anunció consecuencias internas. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", escribió.

Sin embargo, la información difundida por Yanina Latorre sugiere que la revisión interna habría tenido un alcance mucho mayor al esperado y que no sólo alcanzó a integrantes de la producción, sino también a la conductora del ciclo. El episodio adquirió una dimensión aún más delicada porque coincidió con el complejo momento de salud que atraviesa Jorge Messi.

La furia de Nicolás Occhiatto

Horas después de la polémica, la familia del capitán argentino difundió un comunicado oficial para desmentir los rumores y cuestionar el tratamiento mediático del tema. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron. Además, expresaron su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que se manejó una situación que calificaron como estrictamente privada y familiar.