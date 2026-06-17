Wanda Nara y la jugada magistral con su hijo para dejarle un mensaje a Mauro Icardi

Si hay algo que Wanda Nara no está dispuesta a negociar son los momentos importantes en la vida de sus hijos. Por más cargada que tenga la agenda, la mediática siempre está presente en cada acto, festival o evento escolar, y el egreso de uno de ellos no fue la excepción.

Este miércoles, Benedicto terminó el colegio y allí estuvieron sus hermanos y su mamá para acompañarlo. Feliz por compartir ese momento tan especial, la Bad Bitch publicó varias postales del acto y expresó todo lo que siente por su hijo.

Una vez más, Wanda Nara mostró la unión de sus hijos

"Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo", escribió en la primera historia de Instagram, donde posó junto al adolescente.

Sin embargo, el acto escolar también fue la oportunidad para que Wanda lanzara una nueva indirecta contra Mauro Icardi: " Los hermanos más unidos y lo que más orgullo me da ", escribió emocionada al compartir una imagen en la que aparecen cuatro de sus cinco hijos.

Se egresó del colegio Benedicto, uno de los hijos mayores de Wanda Nara

Cabe recordar que la conductora sostiene que Buenos Aires es el centro de vida de Francesca e Isabella y que sus cinco hijos se manejan como un "bloque". Todo esto ocurre en medio del conflicto judicial con Mauro Icardi, quien solicitó la restitución de las menores a Turquía, país donde vivían antes de la separación, ya que actualmente juega en el Galatasaray.

Otra indirecta llegó cuando Wanda contó una divertida situación protagonizada por sus hijas menores, quienes no quisieron perderse el importante momento familiar: " Las ratoncitas se escaparon de clase para ver a mami y no perderse la graduación de su hermano".

Una vez más, Wanda Nara mostró la unión de sus hijos

Desde el sábado 13 de junio, las nenas se encuentran con Icardi en la famosa casa de los sueños, donde permanecerán durante tres semanas antes de que el futbolista regrese a Turquía para reincorporarse al Galatasaray.

A través de cada publicación y de su presencia en los momentos importantes de sus hijos, Wanda Nara busca reforzar la imagen de una familia unida, incluso en medio de uno de los capítulos más difíciles de su separación.