De la sorpresa al desahogo: Inglaterra dio vuelta un partidazo ante Congo y se metió en los octavos del Mundial 2026

Inglaterra tuvo que sufrir mucho más de lo esperado para seguir con vida en el Mundial 2026. Después de arrancar abajo en el marcador y de encontrarse con un Congo que defendió con uñas y dientes, el conjunto británico reaccionó en el momento justo, dio vuelta el resultado con un doblete de Harry Kane y se clasificó a los octavos de final con un trabajado triunfo por 2-1.

El encuentro, disputado en Atlanta, comenzó con un auténtico golpe para uno de los grandes candidatos. Apenas a los seis minutos, Brian Cipenga recibió dentro del área y sacó un potente derechazo al primer palo que dejó sin respuestas a Jordan Pickford. El inesperado 1-0 hizo estallar de ilusión a los hinchas congoleños y sembró preocupación en Inglaterra.

El Gol de Congo ante Inglaterra

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El equipo europeo intentó reaccionar de inmediato, aunque le costó encontrar espacios. Marcus Rashford fue el primero en avisar, mientras que Jude Bellingham empezó a tomar protagonismo en la mitad de la cancha. Sin embargo, cada intento inglés chocaba contra una defensa firme y, sobre todo, contra la extraordinaria actuación del arquero Lionel Mpasi.

El guardameta africano se convirtió en una verdadera muralla. Primero desvió un cabezazo a quemarropa de Bellingham con una atajada espectacular y luego volvió a lucirse frente a otro intento del mediocampista. Incluso, sobre el cierre del primer tiempo, frustró un potente remate de volea de Harry Kane con una intervención tan particular como efectiva, despejando la pelota con su propio cuerpo.

Mientras Inglaterra dominaba la posesión, Congo también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Yoane Wissa estrelló un remate en el palo tras una gran acción ofensiva y mantuvo en vilo al conjunto británico, que parecía caminar por la cornisa. En el complemento el libreto no cambió demasiado. Los ingleses empujaron con insistencia y estuvieron cerca del empate con remates de Rashford y Bellingham, aunque nuevamente apareció Mpasi para sostener la ventaja africana.

El empate de Harry Kane

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Con el correr de los minutos, el técnico inglés movió el banco y mandó a la cancha a Bukayo Saka y Anthony Gordon en busca de mayor profundidad. La apuesta terminó dando resultado. A los 30 minutos del segundo tiempo llegó el alivio. Gordon desbordó y lanzó un centro preciso para Harry Kane, que apareció sin marcas en el área y conectó un cabezazo letal para establecer el 1-1.

Lejos de conformarse con forzar el alargue, Inglaterra fue por más. Congo comenzó a sentir el desgaste físico y retrocedió peligrosamente, mientras los europeos monopolizaban la pelota y generaban cada vez más situaciones de riesgo. La recompensa llegó a falta de cuatro minutos para el final. Tras una jugada iniciada por Bellingham, la pelota quedó en los pies de Kane, que se acomodó con categoría y sacó un derechazo brillante al ángulo para firmar el 2-1.

El gol de la victoria de Inglaterra ante Congo

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En el tiempo agregado, Congo tuvo una última oportunidad mediante un tiro libre de Yoane Wissa que pasó muy cerca del travesaño, pero el empate nunca llegó.