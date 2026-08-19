Ya se pueden comprar acciones de YPF desde su propia app: paso a paso, como hacer la operación

YPF da un nuevo paso en la evolución de su ecosistema digital. Desde hoy, los usuarios de App YPF podrán comprar y vender acciones de la compañía directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado. Con esta nueva funcionalidad, YPF se convierte en la primera compañía del mundo en permitir la compra y venta de sus propias acciones desde su propia aplicación, llevando el acceso al mercado de capitales a una plataforma que ya forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos.

La iniciativa busca hacer más simple y accesible la posibilidad de ser accionista de YPF. Luego del split de acciones realizado el cuatro de agosto, que divisió cada acción en diez, el valor de cada título se redujo proporcionalmente, facilitando el acceso a nuevos inversores.

La incorporación de esta funcionalidad es posible gracias a la alianza estratégica entre YPF y Santander, que permite administrar los fondos de los usuarios de App YPF y sumar nuevas alternativas dentro del economista financiero de la aplicación. Primero fue la posibilidad de remunerar los saldos y ahora se incorpora la opción de invertir en acciones de YPF.

Así, App YPF consolida una propuesta que permite "fondear, remunerar e invertir" desde un mismo lugar, de manera "simple y segura". Además, suma el acceso al mercado de capitales a un ecosistema que ya permite pagar en estaciones de servicio, realizar transferencias, pagar servicios y recargas y mantener los saldos remunerados.