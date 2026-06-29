Brasil sufrió hasta el último segundo, pero Martinelli lo salvó: la Verdeamarela sigue con vida en el Mundial 2026

Brasil volvió a demostrar que nunca hay que darlo por vencido. Cuando el reloj marcaba 95 minutos y el tiempo suplementario parecía un destino inevitable, Gabriel Martinelli apareció completamente solo dentro del área para marcar el 2-1 definitivo frente a Japón y desatar la locura de la Verdeamarela, que logró una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti sufrió mucho más de lo esperado en Houston. Durante largos pasajes del encuentro dominó la posesión, pero chocó una y otra vez contra el orden defensivo del conjunto japonés, que estuvo muy cerca de dar uno de los grandes golpes del torneo.

Gol de Japón

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Desde el comienzo, Brasil monopolizó la pelota, aunque le costó transformar esa superioridad en situaciones claras de gol. Japón, fiel al estilo de Hajime Moriyasu, presionó con intensidad en los primeros minutos y luego se replegó con inteligencia, cerrando todos los caminos hacia el arco defendido por Zion Suzuki. La sorpresa llegó a los 28 minutos del primer tiempo. Kaishu Sano anticipó un pase de Danilo en la mitad de la cancha, condujo varios metros sin oposición y sacó un potente remate rasante desde la puerta del área que dejó sin chances a Alisson Becker para establecer el 1-0.

El gol golpeó fuerte a Brasil, que continuó manejando el balón, pero mostró poca creatividad y muchas dificultades para romper el sólido bloque defensivo japonés. Así, el conjunto asiático se fue al descanso con una ventaja merecida y alimentando la ilusión de eliminar a uno de los máximos candidatos. En el complemento, Ancelotti movió el banco y la reacción brasileña no tardó en llegar. La presión se intensificó y comenzaron a multiplicarse las ocasiones de peligro. Primero apareció Zion Suzuki con una espectacular atajada para evitar el empate de Bruno Guimarães. Luego, entre el propio arquero y Takehiro Tomiyasu salvaron sobre la línea un cabezazo de Matheus Cunha.

La insistencia tuvo premio a los 55 minutos. Casemiro apareció en el segundo palo tras un centro preciso y ganó de cabeza para establecer el 1-1 que devolvió la esperanza a la Canarinha. A partir de ese momento, el partido se transformó en un monólogo brasileño. Vinícius Júnior estuvo a centímetros de dar vuelta el marcador con una brillante jugada individual que terminó entre una gran intervención de Suzuki y el palo. Gabriel Martinelli ingresó para darle mayor profundidad al ataque, mientras Japón resistía cada centro y cada avance con enorme sacrificio.

El empate de Brasil

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Sin embargo, los asiáticos tampoco renunciaron al contragolpe. Ayase Ueda tuvo una oportunidad clara que obligó a una buena respuesta de Alisson, aprovechando los espacios que dejaba Brasil en defensa. Con el paso de los minutos, la sensación era que el alargue estaba cada vez más cerca. Brasil atacaba con desesperación, abusando de los centros al área, mientras Japón defendía cada pelota como si fuera la última. Y realmente lo fue.

Martinelli le dio la victoria a Brasil

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Cuando se disputaba el quinto minuto de descuento, Japón perdió la pelota dentro de su propia área. El balón quedó servido para Gabriel Martinelli, que apareció sin marca para definir con tranquilidad y marcar el 2-1 que desató el festejo brasileño y dejó sin reacción al conjunto asiático. El pitazo final confirmó el alivio de una selección que estuvo muy cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas del Mundial, pero que terminó imponiendo su jerarquía en el instante decisivo. Con esta sufrida victoria, Brasil avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.