La Ciudad elimina Ingresos Brutos para monotributistas de menores categorías

La administración porteña comenzó a aplicar una reducción significativa en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para trabajadores independientes inscriptos en el Régimen Simplificado. La iniciativa, impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura, contempla la eliminación total del tributo para las categorías más bajas y una reducción parcial para el resto, en un intento por aliviar la carga fiscal sobre quienes trabajan por cuenta propia.

Jorge Macri

Según informó la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el beneficio está dirigido a más de 140 mil contribuyentes, entre los que se incluyen peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, entrenadores personales, esteticistas y editores. En concreto, quienes se encuentran en las categorías A, B y C ya no pagan el impuesto, mientras que los inscriptos entre las categorías D y H acceden a una bonificación del 75%.

"Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar", sostuvo Jorge Macri.

Sin embargo, el alcance real de la medida aún es parcial. Actualmente, 47 mil porteños ya cuentan con el beneficio: 35 mil dejaron de pagar el impuesto y otros 12 mil acceden a una reducción del 75%. Para que el universo restante -unos 93 mil contribuyentes- pueda incorporarse, primero deberán regularizar su situación fiscal. El acceso al beneficio no requiere trámites adicionales, pero sí impone una condición clave: no registrar deudas.

Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales. pic.twitter.com/QTsh3kelSh — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2026

Para quienes no cumplen con ese requisito, la única alternativa es adherirse a la moratoria vigente, que vence el 30 de abril y permite saldar obligaciones en cuotas y con descuentos. De este modo, la política de alivio fiscal queda atada, en gran parte, a la capacidad de los contribuyentes de ponerse al día con el fisco. La iniciativa se inscribe dentro de un paquete más amplio de medidas orientadas a simplificar el sistema tributario local y mejorar la liquidez de contribuyentes y pequeñas empresas.

Entre ellas se destaca la devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos, que ya alcanzó a 24 mil vecinos con reintegros de hasta 15 millones de pesos. Según datos oficiales, ya se devolvieron más de 34 mil millones, en un proceso que ahora demora 96 horas, frente a los cuatro meses que insumía anteriormente. A su vez, el Gobierno porteño implementó la exención total del ABL para jubilados y pensionados, beneficio que alcanza a más de 76 mil personas, y habilitó la compensación de impuestos, permitiendo cancelar deudas de ABL y Patentes con saldos a favor de Ingresos Brutos. En este último caso, ya se realizaron más de 268 mil operaciones.

La Ciudad elimina Ingresos Brutos para monotributistas de menores categorías

Otro de los ejes centrales fue la simplificación administrativa: el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos se unificó con el Monotributo nacional, facilitando la gestión de pagos y trámites desde una única plataforma. Según cifras oficiales, más de 200 mil contribuyentes ya se vieron beneficiados por esta integración.