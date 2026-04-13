YPF lanzó "La Conexión YPF", una experiencia interactiva que busca mostrar su presencia en la vida cotidiana

La empresa YPF presentó "La Conexión YPF", una experiencia interactiva que propone visibilizar el alcance de su actividad en la vida cotidiana de los argentinos. Bajo una premisa llamativa -"¿Sabías que 8 de cada 10 objetos en la vida de los argentinos tienen algo de YPF?"- la iniciativa busca traducir en una experiencia concreta el impacto de la compañía en la economía y en el día a día. Según explicaron desde la empresa, la propuesta apunta a mostrar cómo la energía de YPF está presente "desde que empieza el día hasta que termina", no solo en combustibles, sino también en procesos productivos, logística, materiales e innovación tecnológica.

YPF lanza "La Conexión YPF", una experiencia interactiva que busca mostrar su presencia en la vida cotidiana

El núcleo de la iniciativa se encuentra en una instalación montada en la estación YPF Alcorta, donde los usuarios pueden interactuar con un sistema basado en cámaras en vivo y visión computacional. Esta tecnología permite reconocer objetos en milisegundos -desde una zapatilla o un termo hasta alimentos o vehículos- y analizar su vínculo con la cadena energética. A partir de esa identificación, la plataforma cruza los datos con una base desarrollada especialmente para la experiencia, que incluye variables como materiales, transporte y procesos de producción. El resultado es un cálculo dinámico que muestra el porcentaje de "presencia YPF" en cada objeto.

YPF lanza "La Conexión YPF", una experiencia interactiva que busca mostrar su presencia en la vida cotidiana

De este modo, cada usuario puede descubrir en tiempo real cuánto YPF hay en su entorno inmediato, en una experiencia que la compañía define como "personalizada, sorprendente y reveladora". La propuesta también incorpora un componente simbólico. El sistema fue entrenado para reconocer elementos de la cultura popular argentina. Así, al detectar objetos como una camiseta de la Selección Argentina o una réplica de la Copa del Mundo, la plataforma responde con el mensaje: "100% Orgullo Argentino". Este recurso busca ampliar el alcance de la experiencia más allá de lo material, vinculando la energía con la identidad y los valores culturales.

YPF lanza "La Conexión YPF", una experiencia interactiva que busca mostrar su presencia en la vida cotidiana

Además de la activación presencial, YPF desarrolló una versión digital que permite replicar la experiencia desde cualquier celular. A través del sitio oficial, los usuarios pueden escanear su entorno y acceder a la misma dinámica de análisis. En sus primeros días, la campaña mostró un alto nivel de participación. Con dos tótems instalados en el Shopping DOT, miles de personas interactuaron con la plataforma. En total, entre la versión física y online, más de 50.000 usuarios participaron y se escanearon más de 200.000 objetos.