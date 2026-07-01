La mora crediticia alcanzó niveles récord y casi 7 millones de personas quedaron fuera del mercado de crédito

La creciente deuda atrasada de las familias por préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito provocó que cerca de 7 millones de personas dejaran de ser consideradas sujetos de crédito, según un informe de la consultora 1816 basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central. El estudio reveló que mayo marcó el decimonoveno mes consecutivo de aumento de la mora crediticia. En el caso de los hogares, los préstamos con más de 90 días de atraso pasaron de representar el 12,1% del total en abril al 12,7% en mayo, mientras que en las empresas subió de 3,3% a 3,5%.

La mora crediticia alcanzó niveles récord

El incremento fue especialmente fuerte en el último año y medio: en octubre de 2024 la mora de las familias era del 2,5%, por lo que el nivel actual se multiplicó por cinco. Desde 1816 señalaron que se trata de un fenómeno sin antecedentes desde la salida de la convertibilidad. La situación también afecta a los créditos otorgados por entidades no bancarias, como billeteras virtuales y fintech. En ese segmento, la morosidad alcanzó el 32,2% en mayo, frente a menos del 10% registrado un año y medio atrás.

El impacto se concentra principalmente entre los más jóvenes. Según el informe, el 40% de las personas de entre 26 y 35 años tiene alguna deuda impaga, mientras que los deudores de entre 18 y 25 años acumulan el 42,8% del saldo total atrasado.

El deterioro del historial crediticio dejó a una parte importante de la población fuera del sistema financiero. La consultora estimó que el 27% de quienes tienen algún tipo de financiamiento perdió acceso al crédito por acumular atrasos superiores a tres meses, una cifra equivalente a unos 6,8 millones de personas.

Deudas con tarjeta de crédito

Desde el Gobierno aseguran que el pico de la mora habría quedado atrás durante el segundo trimestre del año y esperan una mejora en los próximos meses, impulsada por la cancelación de deudas y una eventual expansión del crédito. En esa línea, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que se iniciará un nuevo ciclo crediticio "más selectivo, saludable y sostenible", basado en un mayor cuidado del historial financiero de los deudores.