Tarifas en alza y salarios en retroceso: los servicios ya consumen más del 12% del ingreso en el AMBA

El costo de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a dar otro salto y consolida una tendencia que preocupa: cada vez se necesita más dinero para cubrir gastos básicos, mientras los ingresos corren de atrás. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), un hogar promedio sin subsidios necesitó en marzo $213.557 para pagar electricidad, gas, agua y transporte. El dato implica un aumento del 11,4% respecto a febrero y una suba del 46% interanual, por encima del nivel general de precios. El propio informe es contundente: "Los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta".

La canasta de luz, gas, agua y transporte volvió a subir fuerte en marzo y ya supera los $213.000 mensuales.image (6)

De esta manera, los servicios públicos suben más rápido que la inflación. Desde diciembre de 2023, la canasta tarifaria acumuló un incremento del 591%, mientras que el índice general de precios avanzó un 203% en el mismo período. La consecuencia directa es una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Hoy, pagar servicios básicos representa el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.741.460. En términos concretos, un trabajador necesita más de una décima parte de su sueldo solo para cubrir estos gastos esenciales.

El deterioro también se refleja en la capacidad de compra: con un salario se podían cubrir 9,3 canastas de servicios hace un año, mientras que ahora apenas alcanza para 8,1. Dentro de la canasta, el transporte se convirtió en el principal dolor de cabeza. Con un gasto mensual de $101.026, explica casi la mitad del total. El incremento fue del 14,8% en marzo, impulsado por subas en los boletos de colectivos. La combinación de ajustes tarifarios -tanto en líneas de jurisdicción nacional como de la Ciudad- empujó el costo promedio del viaje.

Detrás de esos aumentos hay otra realidad: el costo técnico del boleto es mucho más alto. Según el informe, asciende a $1.811 por viaje, lo que muestra la magnitud del atraso que el Gobierno busca corregir trasladando el peso al usuario. El resto de los servicios también presiona el presupuesto: electricidad $49.462 mensuales (+3,2%); gas $28.025 mensuales (+14%) y agua: $35.045 mensuales (+12,6%) En el caso del gas, el impacto fue mayor por el aumento del consumo estacional y la eliminación de bonificaciones. El nuevo esquema tarifario ya no contempla subsidios para muchos usuarios, lo que elevó significativamente lo que pagan los hogares.

Nuevas tarifas y facturas mensuales

El informe también muestra un cambio estructural en la política tarifaria. Actualmente, los usuarios cubren en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 35% restante. Ese porcentaje se mantuvo en marzo, luego de un fuerte salto a comienzos de año, cuando el nuevo esquema de subsidios redujo la asistencia estatal y trasladó el ajuste directamente a los usuarios. El problema no es solo el nivel de las tarifas, sino su velocidad de crecimiento. Con aumentos mensuales constantes y subas acumuladas que duplican o triplican la inflación, los servicios públicos se consolidan como uno de los principales factores de presión sobre los ingresos.