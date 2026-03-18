Vaca Muerta acelera: YPF proyecta más actividad y apuesta a la formación técnica

En el corazón productivo de Vaca Muerta, la industria energética argentina volvió a mostrar señales de expansión, eficiencia y proyección internacional. La visita conjunta de autoridades de YPF y SLB a Loma Campana no solo dejó números de alto impacto, sino también un anuncio estratégico: la consolidación del Instituto Vaca Muerta para formar a los trabajadores que demandará el crecimiento del sector.

Durante la recorrida, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, puso el foco en el futuro inmediato de la actividad y en la necesidad de acompañar ese crecimiento con capacitación técnica. "Hoy en un equipo de perforación que vinimos por una visita del CEO mundial de SLB y firmamos para el Instituto de Vaca Muerta, que es reimportante. Y acá es donde van a venir seguramente los egresados del instituto Vaca Muerta, porque YPF va a aumentar la capacidad y necesita perforar más, vamos a tener cada vez más actividad. Este año ya estamos aumentando cuatro rigs, y todas las otras compañías también", explicó.

Horacio Marín encabezó una recorrida en Loma Campana junto al CEO global de SLB

Y agregó: "Así que estamos muy contentos de que inauguremos ese instituto, que es algo único y del cual estoy orgulloso, porque lo hicimos con toda la industria. Así que espero que se capaciten mucho, aprendan los riesgos que se toma en un trabajo de estos, y que también aprendan mucho de productividad, porque al final del día, lo que se trata es de hacer las cosas mejor para ser más competitivo y que la Argentina pueda exportar, a partir del 2031, más de treinta mil millones de dólares".

El escenario elegido para la visita no fue casual. Loma Campana se consolidó como el bloque más productivo de shale oil del país y uno de los desarrollos más relevantes de la región. Operado por YPF junto a Chevron desde 2013, el yacimiento marcó el punto de partida del desarrollo no convencional a gran escala en Argentina. Hoy, ese mismo activo exhibe indicadores que lo ubican en niveles comparables con las principales cuencas de Estados Unidos.

La producción propia de YPF ya supera los 200.000 barriles diarios, mientras que los costos de extracción en áreas clave se mantienen en torno a los 4,2 dólares por barril. El punto de equilibrio, en tanto, ronda los 40 dólares, un dato que otorga margen frente a la volatilidad internacional, en un contexto donde el crudo supera los 100 dólares impulsado por tensiones geopolíticas. Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la mejora sostenida en la eficiencia operativa.

Horacio Marín encabezó una recorrida en Loma Campana junto al CEO global de SLB

En apenas tres años, la velocidad de perforación creció un 66% y la de fractura un 61%, avances que se explican en gran parte por la incorporación de tecnología de SLB, socio clave en el desarrollo técnico de los pozos. La presencia del CEO global de la compañía, Olivier Le Peuch, reforzó el peso estratégico de Vaca Muerta en el mapa energético mundial.

Con más de tres décadas en la industria, el ejecutivo lidera una firma que no solo domina el segmento de servicios petroleros, sino que también avanza en procesos de descarbonización y nuevas energías. El crecimiento acelerado de la actividad plantea un desafío central: contar con mano de obra calificada. En ese marco, la firma del convenio para el Instituto Vaca Muerta aparece como una pieza clave. Se trata de una iniciativa conjunta entre empresas del sector, el gobierno neuquino y el municipio capitalino, que apunta a formar técnicos especializados en operaciones no convencionales.

Horacio Marín encabezó una recorrida en Loma Campana junto al CEO global de SLB

La institución, que funciona en el Polo Tecnológico de Neuquén, ofrece capacitación práctica con foco en seguridad y productividad, dos variables críticas en una industria de alta complejidad. Más allá de los números actuales, el mensaje de fondo fue claro: Vaca Muerta no solo es presente, sino también futuro. "Es un orgullo mostrar los resultados que alcanzamos en Vaca Muerta que nos ubican en una posición muy competitiva a nivel mundial", sostuvo Marín.