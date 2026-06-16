YPF dio un nuevo paso en la transformación de su red de estaciones de servicio con el lanzamiento de Refiplus Energía YPF, un formato que apunta a simplificar y agilizar la carga de combustible para los usuarios. La primera estación bajo esta modalidad fue inaugurada en la ciudad de Salta y marca el inicio de un plan de expansión que la compañía proyecta extender a distintas regiones del país. El acto de inauguración contó con la participación del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quienes recorrieron las instalaciones ubicadas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y encabezaron el descubrimiento oficial de la nueva marca.

YPF lanzó Refiplus, un nuevo modelo de estaciones que apuesta a la carga rápida y el autodespacho

La iniciativa busca responder a las nuevas demandas de los consumidores, con una propuesta centrada en la rapidez, la eficiencia operativa y la simplicidad en la experiencia de carga. El nuevo esquema combina islas tradicionales con opciones de autodespacho, permitiendo reducir los tiempos de permanencia en la estación. "Refiplus es una propuesta pensada para lo que hoy valora el cliente: resolver la carga de forma ágil, sin resignar calidad. Es simple, eficiente y con el respaldo de YPF en cada litro", destacó Marín durante la presentación.

Desde el gobierno provincial también celebraron la llegada del nuevo formato. "Brindar servicios es fundamental cuando las distancias son tan largas. Llevarles esta posibilidad a la gente de los pueblos más alejados, para nosotros, es fundamental. Gracias a YPF por inaugurar aquí la primera Refiplus del país", afirmó Sáenz. Según explicó la compañía, Refiplus nace como una alternativa enfocada en lo esencial, destinada a conductores que priorizan optimizar sus tiempos sin perder la garantía de calidad de los productos YPF. El modelo propone una circulación más fluida desde el ingreso hasta la salida de la estación y una gestión simplificada de los servicios.

Entre las principales características del nuevo formato se destacan la carga ágil y flexible mediante la combinación de atención asistida y autodespacho, la disponibilidad de combustibles y lubricantes de la marca, la reducción de tiempos operativos y la integración con la App YPF para facilitar pagos y fortalecer el vínculo con los clientes. Además, las estaciones Refiplus mantendrán una oferta de servicios esenciales y propuestas de conveniencia adaptadas a las necesidades de cada localidad, con una estructura operativa más eficiente.

YPF lanzó Refiplus, un nuevo modelo de estaciones que apuesta a la carga rápida y el autodespacho

La petrolera enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia de segmentación y modernización de su red comercial. El objetivo es desarrollar distintos formatos que respondan a las características y demandas específicas de cada mercado, ampliando la capilaridad de la marca sin resignar estándares de calidad. La inauguración de la primera Refiplus en Salta representa el puntapié inicial de este proyecto, que contempla la transformación progresiva de estaciones existentes y la expansión del modelo a otros puntos del país.