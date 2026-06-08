YPF apuesta al Mundial 2026 con Messi como bandera y una plataforma cargada de promociones, experiencias y rituales futboleros

A pocos días del inicio del Mundial 2026, YPF redobla su apuesta por el fútbol y presentó "Argentina llena de energía", una plataforma integral diseñada para acompañar a millones de argentinos durante la máxima cita deportiva del planeta.

La iniciativa busca transformar la pasión mundialista en una experiencia cultural, emocional y cotidiana, a través de una estrategia que combina campañas publicitarias, promociones, contenidos en tiempo real, productos exclusivos y activaciones especiales en distintos puntos del país. Como eje principal de la campaña, la compañía lanzó el comercial "Vamos todos juntos", protagonizado por Lionel Messi. En la pieza audiovisual se observa al capitán de la Selección Argentina recorriendo distintos rincones del país rumbo al Mundial, acompañado simbólicamente por millones de argentinos que comparten la ilusión de volver a ver al equipo nacional peleando por el título.

La campaña refuerza además el vínculo entre YPF y el astro rosarino, quien continúa siendo uno de los principales embajadores de la marca. La plataforma mundialista de la petrolera se viene desarrollando desde hace varios meses. Entre las acciones previas se destacaron la tradicional "Promo Pelota" del verano, la "Trivia Fan Messi" y la "Promo Mundial", que permitió que ocho ganadores y sus acompañantes viajaran para presenciar los partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina.

Durante el torneo, la empresa también desplegará una estrategia digital con contenidos en tiempo real a través de redes sociales. La periodista Sofía Martínez será una de las figuras centrales de esa cobertura como embajadora y host de la energía argentina durante la Copa del Mundo. La propuesta incluye además una fuerte apuesta gastronómica desde las tiendas YPF FULL. Entre las novedades aparece la hamburguesa RDP7, inspirada en Rodrigo De Paul, que contará con doble carne, huevo, salsa provolone y papas fritas con chimi.

Para los más chicos llegará el menú FULL JUNIOR, acompañado por un kit mundialista, alfajores edición especial y dos productos especialmente diseñados para el torneo: los "Cabumelos" y los "Rivales Congelados". Uno de los lanzamientos más llamativos está vinculado a una de las cábalas más populares de la Selección. Antes de cada partido, Rodrigo De Paul suele consumir caramelos Sugus en la previa de los encuentros, una costumbre que se volvió viral entre los hinchas.

A partir de ese fenómeno, YPF pondrá a disposición caramelos Sugus durante los días de partido para quienes carguen combustibles Infinia, permitiendo que los fanáticos puedan replicar el ritual del mediocampista argentino. Otra de las iniciativas toma inspiración en una práctica muy difundida entre los simpatizantes en redes sociales: "congelar al rival" para atraer la suerte. Bajo esa idea nacieron los helados "Rivales Congelados", desarrollados junto a Guapaletas en sabores Chocolate, Maracuyá y Dulce de Leche, con diseños inspirados en los colores de algunas de las selecciones candidatas al título.

YPF apuesta al Mundial 2026 con Messi como bandera

El ecosistema de experiencias también llegará a las estaciones de servicio. La estación YPF Alcorta contará con un espacio inmersivo especialmente preparado para vivir el Mundial, mientras que la compañía desarrolló una alianza con Aerolíneas Argentinas para intervenir aeronaves con la estética de "Argentina llena de energía" y realizar activaciones tanto en aeropuertos argentinos como en Estados Unidos. La propuesta se complementará con entrevistas exclusivas a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en el ciclo "Lo del Pollo", conducido por Joaquín "Pollo" Álvarez, además de una línea de merchandising oficial integrada por camisetas, pilusos y stickers.

Agustina Pelfini, directora de Marketing de YPF, explicó el espíritu detrás de la iniciativa: "Con 'Argentina llena de energía', YPF reafirma una manera de entender el fútbol que va mucho más allá de una campaña: una plataforma cultural y emocional que integra contenidos, experiencias, productos y la pasión de millones de argentinos durante el Mundial". Y concluyó: "Porque cuando un país entero se ilusiona, la energía aparece en todos lados: en la cancha, en las calles, en las estaciones, en las redes y en cada hincha que alienta".