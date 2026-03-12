Anamá Ferreira explicó cuál sería la mejor sanción para Carmiña Masi tras sus dichos racistas

En la noche del miércoles, Gran Hermano decidió expulsar a Carmiña Masi por sus comentarios racistas contra Mavinga. En ese contexto, la participante se retiró sin dar demasiadas explicaciones y tampoco mostró arrepentimiento. Frente a esta situación, Anamá Ferreira —aunque no tenga vínculo con el formato— utilizó su espacio en los medios para expresar su indignación por lo ocurrido.

Durante la tarde, cuando se difundieron los dichos, la mediática ya había pedido públicamente la expulsión. "No es dar cámara, es Gran Hermano y los que entran son así, dicen lo que sienten. Es un horror hoy en día que llame a una persona 'mono' y 'esclava'", dijo en comunicación con BigBang .

Carmiña Masi expulsada por comentarios racistas contra Mavinga

Si la expulsión no se concretaba, Anamá incluso estaba dispuesta a ingresar a la casa para hacer uso del derecho a réplica con Carmiña: " Yo sé mucho del tema para explicarle por qué no debe llamar 'mono' a una persona", afirmó, y aseguró que le gustaría darle una clase de moral y cultura a la oriunda de Paraguay.

Finalmente, la producción decidió que el comportamiento no fue adecuado y que tampoco transmitía un mensaje acorde para quienes siguen el reality. Desde LAM se hicieron eco de lo sucedido en la casa más famosa del país y lo comentaron en sus redes sociales.

Anamá Ferreira furiosa por los comentarios racistas de Carmiña Masi en GH

A Anamá no le bastó con la expulsión y volvió a expresarse públicamente al contestar el tuit del programa de Ángel de Brito: "No la lleves a LAM, no le des visibilidad, no lo merece . Por favor", pidió, pero luego borró el mensaje.

El comunicado del otro lado

Mientras algunos cuestionan a Carmiña, desde su cuenta de Instagram la familia publicó un comunicado en el que enfatiza la necesidad de reconocer los errores y subraya la importancia de aprender y crecer a partir de ellos, manteniendo un apoyo firme hacia la participante. "Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos", sostuvieron.

Pese a ese reconocimiento, desde su entorno consideraron que Masi representó con orgullo a su país dentro del reality. "Carmiña representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica, una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality", enumeraron.

Comunicado de la familia de Carmiña Masi tras la expulsión de Gran Hermano

Luego agregaron: "Es intensa, picante, sin filtro... como una 'loca linda', difícil de encasillar, incomprendida para muchos. Pero quienes la conocemos sabemos que en el fondo no hay maldad en su corazón".

El comunicado familiar también dejó en evidencia el fuerte respaldo que recibe Carmiña Masi, y explicó en parte por qué se retiró sin pedir disculpas públicamente. "Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", concluyeron.