José María Muscari desmintió rumores sobre la salud de Romina Gaetani

Si bien Romina Gaetani es una de las figuras que intenta dejar su vida privada fuera del foco mediático, en las últimas horas su salud fue un punto de conversación tanto en redes sociales como en programas debido a una serie de rumores en torno a su actitud en la gira de El Divorcio del Año.

Fue en medio de dichos y especulaciones que el propio José María Muscari, director de la obra, aclaró la situación a Teleshow, con detalles precisos y un mensaje contundente: "Romina no estuvo internada, no tiene nada. Simplemente se fue a controlar, para prevenir que ese frío que tomó en la ruta, con el micro detenido hasta que lo fueron a buscar", aclaró respecto a la presencia de la actriz en un centro de salud.

José María Muscari habló sobre la salud de Romina Gaetani

Gaetiani tiene antecedentes en su salud por lo que la situación le resultó familiar. El director habló de un ataque de asma que ella misma supo controlar: "Romina tiene asma desde siempre y antes de ayer viajaron al sur en el motorhome porque, arrancaron ayer a la noche en Carmen de Patagones con toda una gira muy exitosa", precisó el coreógrafo.

"A la mañana el motorhome se le rompió un repuesto. Entonces tuvieron que estar detenidos en la ruta durante una hora, dos horas, no sé la cantidad de tiempo, a la espera de que venga otra combi a buscarlos a los actores para llevarlos al hotel", aclaró sobre cómo se desató el problema.

Romina Gaetani se hizo estudios preventivos pero no demoró la función

Durante esa espera, que no fue fácil, sin aire acondicionado dentro del vehículo, Gaetani se expuso al frío. Fue por esta razón que prefirió prevenir con una consulta preventiva: "Como ayer a la noche tenía dos funciones, hoy tiene dos funciones, y mañana tiene dos funciones y cada día en una diferente localidad, Romina quiso ver a un médico para prevenir cualquier situación en relación al asma, porque tomó un poco de frío ".

José María Muscari resaltó que el retraso en el inicio de la función no tuvo relación con que Romina Gaetani asistió a la guardia, sino con el problema técnico del micro: "Romina no tuvo nada que ver con que la función empiece más tarde, fueron dos cosas combinadas", sentenció.