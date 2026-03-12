Roberto Castillo reveló una confesión clave sobre Santiago Martínez en el juicio con Emily Ceco

El pasado miércoles comenzó el juicio contra Santiago Martínez, denunciado por violencia de género por su expareja Emily Ceco, con quien se casó durante su participación en el reality Love is Blind.

El proceso se lleva adelante en Morón y durará tres días. En el debate se abordarán tres ejes: tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad.

Emily Ceco con su abogado, Roberto Castillo, ingresado al juicio contra Santiago Martínez

En este contexto, BigBang dialogó con Roberto Castillo, abogado de Emily, quien explicó algunos detalles de la primera jornada: "La primera etapa estuvo muy bien. Fue la etapa de testigos, declararon todos. Declaró mucha gente por parte de Emily contando situaciones de violencia", comenzó.

El letrado se mostró confiado respecto de la estrategia de su defensa y de las pruebas presentadas en la causa: "De parte de él declararon testigos de concepto, digamos. Un pibe que lo conoció en la Costa y que dice que se lleva bien con él, pero nada relevante con el hecho ", explicó, al referirse a los testimonios presentados por Santiago Martínez.

Castillo también aseguró que el acusado es consciente de lo que hizo: " Igual él, el hecho lo asume ", reveló. Luego detalló cómo continuará el proceso judicial. "La siguiente etapa, mañana, es el día de los alegatos de clausura o de cierre. Las partes exponemos y solicitamos la pena, y la defensa expone y solicita lo que consideran que puede ser la absolución o un cambio de calificación de los delitos, con una pena menor", sostuvo.

La defensa de Emily solicitó una pena mínima de 15 años de prisión para el acusado, mientras que los abogados de Santiago Martínez pidieron una condena menor: "Por eso llegamos al debate oral, porque no se pudo llegar a un acuerdo", explicó.

Cinthia Fernández acompañó a Castillo al juicio y apoyó a Emily Ceco

Por su parte, Ceco habló con distintos medios y confesó que tiene mucho miedo por lo que pueda ocurrir. "Yo le tengo miedo a Santiago. Me preocupa que si él sale en 10, 15 o 20 años, cuando salga, me haga daño", expresó.

En su relato, la joven también reflexionó sobre cómo vivió la relación antes del episodio que terminó en la denuncia. "Intentó matarme tratándolo bien todos los días, tratándolo con amor, cocinándole, planchándole, siendo compañera. Me imagino después de estar detenido", manifestó. Y agregó que el tiempo que él estuvo preso tampoco le trae tranquilidad: "No sé cómo va a salir. No sé si va a intentar volver a quitarme la vida".

Emily Ceco habló con BigBang sobre cómo llegó a Love Is Blind

Emily Ceco había pedido no ver a Santiago Martínez cara a cara, pero al llegar a esta instancia tuvo que encontrárselo en la sala. Durante la audiencia estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo, y por la pareja de este, Cinthia Fernández. También estuvieron presentes familiares de la influencer. La resolución de la Justicia se conocerá el viernes 12 de marzo, cuando el tribunal dará a conocer el veredicto sobre la situación judicial del acusado.