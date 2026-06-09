Brian Sarmiento, eliminado otra vez de Gran Hermano: el incómodo cruce con Del Moro y la furiosa reacción de su novia

La segunda salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida. El exfutbolista quedó eliminado nuevamente del reality tras perder un mano a mano decisivo contra Franco Zunino y, apenas cruzó la puerta de la casa, se encontró con una situación tan incómoda como inesperada: un fuerte cuestionamiento de Santiago del Moro en vivo sobre su vínculo con sus hijas. La derrota fue contundente y volvió a instalar un debate que venía creciendo fuera del programa.

Durante su paso por el stream La Cumbre, el conductor fue directo al punto y le marcó una de las principales críticas que recibió del público durante las últimas semanas. "Las empezaste a nombrar, decías que las querías ver pero tus ex afuera decían que ni te habías acercado. Eso te termina exponiendo afuera", le señaló Del Moro. Visiblemente incómodo mientras intentaba acomodarse en la silla, Brian explicó que durante el tiempo que estuvo fuera de la casa intentó resolver cuestiones judiciales y logró retomar contacto con dos de sus tres hijas. "Después me tocó entrar y me pegó un bajón porque yo hacía mucho que no hablaba con ellas", respondió.

Sin embargo, la explicación no convenció al conductor, que redobló la apuesta desde una mirada personal. "¿Sabés lo que pasa? Yo soy papá y para mí es lo más importante en mi vida. Mis hijas están por encima de todo. Más allá del juego, cuando salís la primera vez y te enterás de todo lo que pasó... si soy vos me tomo un avión y voy a resolver todo", disparó. La tensión se volvió evidente. Brian intentó justificar por qué no viajó para resolver la situación cara a cara. "Fue por un tema legal. Mi abogado me dijo que si iba, con la deuda que me reclaman allá, podía quedar detenido", explicó.

Pero Del Moro insistió en que el cambio de discurso dentro de la casa había generado desconfianza entre los televidentes. "No sé, eso lo tenés que resolver más allá del juego. Por acá se sentía forzado. En la primera estadía no habías hablado de ellas prácticamente y ahora las mencionabas todo el tiempo... te mostrabas vulnerable", sostuvo. Ya cansado del intercambio, Brian respondió con firmeza: "Te lo acabo de explicar. La primera vez entré sin haber podido hablar con ellas y la segunda vez se me habilitó el fin de semana antes de entrar. Al ver que había tenido una buena recepción, se me movilizó todo, incluso lo hablé con el psicólogo".

Brian Sarmiento abandonó por segunda vez la casa más famosa del país

La discusión terminó con una frase contundente de Del Moro: "Es una pena que se pierdan todo este tiempo. Lo vas a tener que resolver en tu vida privada". Mientras el exjugador intentaba procesar su nueva eliminación, afuera apareció una de sus principales defensoras. Danelik Star, con quien inició una relación amorosa dentro del reality, reaccionó rápidamente en redes sociales y apuntó contra quienes cuestionaron a Brian durante su participación. "Bueno quiero decirles que ahora sí Brian está tranquilo. Realmente es mejor que esté afuera porque hiciera lo que hiciera iba a estar mal. Son muy antishow y moralistas de cartón", escribió en su cuenta de X.

Más tarde volvió a manifestarse para agradecer a los seguidores del exfutbolista. "Y le voy a hacer saber todo el apoyo que le dieron, las veces que estuvieron de su lado y lo que nos divertimos con sus ocurrencias. ¡Gracias a todos los que lo apoyan!", publicó. No es la primera vez que Danelik sale públicamente en defensa de Sarmiento. Días atrás también había cuestionado el tratamiento que recibió una polémica situación ocurrida con Luana Fernández dentro de la casa.

El episodio se produjo luego de una fiesta temática, cuando Brian denunció sentirse incómodo por una actitud de la participante. Según relató, Luana lo tocó en sus partes íntimas mientras caminaban por un pasillo. "Me sentí incómodo", le planteó directamente a su compañera. La modelo reconoció la situación y pidió disculpas. "Sí, lo sé. Vos sabés que yo lo hago jodiendo igual, ¿no? Porque soy así, o sea, no lo hice con intención", respondió.

El posteo de Danelik

Brian fue claro al marcar un límite: "La verdad que te quería decir eso. No me gustaría que lo vuelvas a hacer". "Tranca, amigo, perdón", contestó ella. Más tarde, en el confesionario, el exfutbolista decidió dar por terminado el conflicto. "Ya está, para mí se murió ahí, tema cerrado", afirmó. La eliminación de Brian también dejó un mensaje contundente para el juego. Su regreso mediante el Golden Ticket nunca terminó de convencer a una parte importante de la audiencia, que volvió a enviarlo a casa apenas tuvo la oportunidad. Sin embargo, más allá de las polémicas, los cruces y las críticas, el exfutbolista volvió a convertirse en uno de los protagonistas centrales del reality.