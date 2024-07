¡Guerra de ex GH! Alfa lo criticó y "El Negro" Ontivero lo ninguneó: "Le temblaban los postizos"

Si bien Hernán "El Negro" Ontivero fue el primer participante que se fue de la actual edición de Gran Hermano, el cordobés todavía se hace espacio para tener cierta popularidad ante el público y poder lograr cierto rédito económico que le permita no pasar las situaciones que pasó, como la que contó hace algunos días cuando dijo que debido a que la producción no le pagó un hotel, debió dormir en un banco de Retiro.

Ahora se cruzó con Walter "Alfa" Santiago, un ex GH pero de la anterior edición, a quien le lanzó algunos improperios. Según relató en un vivo que realizó en sus redes sociales, Ontiveros recibió muchos mensajes y vio cómo en un video corto del programa Se Picó que conduce Gastón Trezeguet, el sexagenario apuntaba contra él. "Don Alfa, el viejito, me da con un caño", protestó, medio en serio, medio en broma, al estilo del humor cordobés.

"Esta mañana me entra un mensaje de él de un video mío, viejazo, donde yo le decía 'sandwich mordido' porque no lo quiere nadie. Y se re enojó, se re alteró para la bosta. Y me dio con un caño, que qué le tengo que decir así, que por eso me sacaron primero, que me busque otra butaca más en Retiro, cagándose de risa por el embrollo que yo había tenido que comenté ayer", relató Ontivero.

Lo de la butaca está relacionada a que Hernán contó que tuvo que dormir en un asiento de la terminal para poder estar en una gala, porque la producción del programa que más mide en la televisión argentina no quería gastar en pagarle una noche en un hotel. La historia le dio nuevamente notoriedad a Ontivero, más allá de por su personalidad, por la empatía que generó la sufrida situación que le tocó vivir.

Alfa y Furia en su vuelta a la casa más famosa del país.

"Y no sé, no se le entendió mucho porque medio que le temblaban los postizos, así que le entendí lo que pude", contraatacó el cordobés. "Después me bloqueó. ¿Quién lo entiende a este personaje? ¿Qué querés con el abuelo? Además de 'sandwich mordido' te dicen 'pistola de agua', porque si no gatillás, no mojás", agregó con la chispa que lo caracteriza.

Cabe recordar que el joven que se fue de la casa más famosa del país en medio de una polémica por un supuesto hijo que había abandonado, o de quien no se había hecho cargo, porque todavía estaba en el vientre de su madre denunciante. Finalmente, y tras un análisis de ADN, se determinó que no era el padre de la criatura, algo que le quitó el mote de "abandónico" y le devolvió un poco del respeto que le habían perdido en la cotidianeidad de las redes sociales.