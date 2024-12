Holder opinó del nuevo casting de GH: clasismo, machismo y la advertencia de que "con ser lindo no alcanza"

Gran Hermano es uno de los realitys show más generosos con sus ex participantes, al menos en términos de continuar dándole trascendencia pública a ex participantes que estuvieron muy poco tiempo en la casa más famosa del país. Esto se evidenció con el análisis que hizo del nuevo casting Tomás Holder, un jugador que se fue en la primera placa de la temporada 2022, pero que en esos días pudo potenciar su carrera como influencer.

"En Gran Hermano 2022 le saqué la foto a todos el primer día. Arrancamos hoy con Gran Hermano 2025", afirmó en el comienzo del video que subió a su cuenta de TikTok, la misma red social que lo llevó a la "fama" y a poder llegar al reality. En el reel aportó frases y conceptos de cada uno de los 24 integrantes nuevos. "Jenifer Lauría. Opiniones acerca de esta mujer. A mí la verdad que lo primero que dije cuando entró es ´qué tiene acá adelante, qué le pasó a esa mujer'. No me va ni me viene", reveló respecto a la ex de Ricardo Centurión y empleada administrativa de la Federación de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano.

Jenifer Lauría tiene 31 años y llegó a Gran Hermano para ganar, y con una historia para contar: vivió un infierno como pareja de Ricardo Centurión.

Sobre el vendedora ambulante Brian Fabián Alberto, lanzó: "Y... este es el Thiago número dos. Te vende medias, te vende todo. Un canchero. Buena onda". Cabe recordar que en los pocos días que compartió con Thiago Agustín Medina, intentó manipularlo de una forma tan evidente que el gesto le restó mucho tanto dentro como fuera de la casa. "Esta mujer tiene más anabólicos en el cuerpo que no sé qué. Le tengo miedo. Respétenla", aseguró sobre Andrea Lázaro. Respecto a Juan Pablo de Vigili opinó: "Me pareció un tipo cálido, fachero. Onda Punta del Este. Él vive en Punta del Este todo el año. Miralo con ese suetercito tejido por la abuela. El número uno".

Sus palabras sobre Luciana Martínez, la jugadora que ingresó de lleno en su personalidad femenina, tras haber asumido su nuevo género, generaron polémica. "Mamma mía. Bueno, ojalá que le vaya bien", soltó antes de reírse como un adolescente de colegio secundario. Lamentablemente sólo será una desubicación más en la carrera de Holder.

"¿Qué puedo decir de ella?", señaló en relación a Delfina de Lellis. "La verdad es que entró toda muy barbie, no me va ni me viene. Creo que no va a ser una jugadora que voy a decir 'wow'. Acá en Gran Hermano lo lindo no basta", agregó. Lo cierto es que este fue uno de los mejores consejos que dejó en el reel. Realista y fácilmente comprobable con las últimas dos ediciones.

Sobre el cordobés Ulises Apostolo advirtió que "es un chanta". "Es el típico chabón que se te sienta al lado en el bar y te dice: 'che, tenés plata para invertir', y te roba todo", remarcó. Las sospechas también se vieron en su análisis de Chiara Mancuso. "La verdad que no sé mucho de esta mujer. Hija de un jugador de fútbol, ¿estará arreglada?", se preguntó

"Otro más que vacaciona en Punta del Este", indicó sobre el uruguayo Santiago Algorta. "Dice que es el más hegemónico de la casa. Mmmmmmh. No sé. El chabón tiene mucha onda, pero creo que en Gran Hermano el ego te tira abajo", alertó. Una experiencia que vivió en carne propia, cuando ingresó al reality y fue devorado por el personaje "tincho" que hacía en TikTok.

El nuevo casting de Gran Hermano 2025.

Tuvo buenas palabras para algunos jugadores y jugadoras nuevas. Sobre la tucumana Petrona Jerez afirmó que "es la número uno". "Entró y te te lleva la valijita. Va a ser la mamá de la casa. Acuérdense", advirtió. "Desde que lo vi entrar (a Giulliano Vaschetto) dije: 'Este es un facha'. Le veo a futuro. Si sabe cómo jugar le veo futuro", opinó. "Linda chica, tranquila, aire a Julieta Poggio", rescató sobre Martina Pereyra. "Yo creo que si se junta con la gente adecuada también puede llegar lejos", precisó. Finalmente también elogió al futbolista de Berazategui Luca Figurelli: "Me cae piola. Es el típico turrito lindo, fachero. Lo veo en la final. Lo banco".

Aunque también sobraron las críticas con otros. Sobre Sebastián Bello fue tajante: "Este muchacho, impresentable. No me gusta por donde lo vea. Habla todo así. Un desastre. Chau", rechazó tras imitar la voz finita que tiene el participante. Con Candela Campos directamente se metió en una observación física de su rostro y no de su voz: "Le hace falta una rinoplastía", cuestionó. "Lamentable lo de Carlitos. 25 cagando a la mujer y manteniendo a las dos. Un boludo", concluyó en relación a Carlos Tocco de Ituzaingó.

Tomás Holder también participó del Bailando 2023, donde fue acompañado por la bailarina Agostina Caute.

"No sé. Le tengo un miedo. Mejor cállense la boca", sostuvo sobre Sandra Priore. A Lourdes Ciccarone también la atendió: "No, la verdad que a esta mujer no sé lo que le pasó. Escuché Shakira. Más respeto con Shakira. ¿De dónde saliste?". Respecto a Keila Sosa admitió que le "cae para el orto". "Todo el día hablando", explico tras también imitar su voz. "Para mi Keila, en las primeras tres placas...", adelantó, con un gesto de que se iba.

Fue más contradictorio con Claudio di Lorenzo. "Es el típico chabón de 40 que no supera su adolescencia, que claramente quiere seguir siendo joven eternamente. Pero lo bancamos. Tiene buen lomo. Un tipo que entrena. Un tipo serio. Si no se come el ego ni la película en Gran Hermano, puede andar bien", admitió. Hasta el momento no dio opinión sobre el peruano Renato Rossini, la fanática de la velocidad Sofía Buscio, de la jujeña Luz Tito, ni del "Bon Jovi del conurbano" Ezequiel Ois.