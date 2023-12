"¡La casa no es de los que me odian!": Furia ubicó a sus compañeros tras la sanción de Gran Hermano

Fue una velada poco habitual la que se vivió dentro de la casa de Gran Hermano durante la noche del martes. Y es que luego de revisar las cámaras que registran lo que hacen los participantes durante las 24 horas en detalle, la producción del reality determinó sancionar a Juliana Scaglione, alias Furia, por la "cachetada" -que no fue tal- a su compañero Williams López, conocido como el Paisa, quien también fue duramente castigado por su violenta reacción sin justificativos evidentes.

Furia, la hermanita más polémica de GH2023

Pero recapitulemos. El martes a media mañana se vivió un momento de muchas tensión, con gritos, insultos y hasta amenazas en medio del descanso de la prueba de líder que terminó ganando Martín Ku por segunda vez consecutivas. De un momento a otro, las cámaras del streaming en vivo tomaron a Furia corriendo mientras se reía y detrás suyo, el Paisa a los insultos. "¿Qué flashias? La conch... de tu hermana. Me vas a venir a pegar así, la put... que te parió", gritó Williams.

Y siguió: "¿Para qué me pegas así? Ni mi mamá me pega y me venir a pegar vos. Fantasma de mierda". En eso, Martín Ku logró agarrarlo por la espalda y por enfrente se le posicionó Lisandro Navarro para que la violencia no pase a mayores. "¿Qué fantasma? ¿Qué te pegué? Fue un cachetazo nada más, no te pegué", se defendió Furia. Ahí mismo, la transmisión que supuestamente es 24 horas, se cortó repentinamente y no volvió a mostrar de qué manera continuó.

Los seguidores del programa tuvieron que esperar a la noche del martes para que Santiago del Moro muestre en vivo y en directo el material que la producción se había guardado para generar expectativa y, claro está, buenos números de audiencia. De hecho, el debate de Gran Hermano cosechó 20 puntos de rating, mientras que si principal competidor, el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, sumó apenas 5 unidades en audiencia que lo acerca más a una paliza.

Pero lo que verdaderamente pasó entre Furia y el Paisa decepcionó a más de uno, por no decir a todos. Si bien existió una "agresión" de parte de la pelada de la casa más famosa del país, lejos estuvo de ser una "violenta cachetada" que amerite la posterior violenta reacción de Williams. Incluso, estuvo más cerca de ser un simple mimo o caricia a una agresión. De todas formas y para ser justos con todos, Gran Hermano optó por sancionar a ambos protagonistas por igual.

Aunque para ser claros, el más perjudicado fue el Paisa, dado que el castigo ameritaba ir a placa directamente, sin la posibilidad de ser salvado, algo que le viene ocurriendo desde hace varias galas a Furia. La sanción de la producción fue la siguiente: los dos irán directamente a placa en la próxima instancia, además se les sacó el derecho a votar y además no podrán ser salvados por el líder de la semana (Martín Ku). Tras el anuncio, las caras largas de todos no se hicieron notar y el silencio se apoderó de la escena.

Al menos hasta que Furia, fiel a su estilo, rompió el hielo y comenzó a bromear al respecto. Incluso, les advirtió a los hermanitos que la sanción hacia ella abre un abanico desalentador contra el resto, ya que ahora deberán votarse entre sí debido a que ya se encuentra en placa. Más tarde en la cocina, Juliana encaró a todos sus compañeros y de forma contundente los ubicó, advirtiéndoles que ella no se dejará "aislar" como muchos de ellos pretenden hacerle.

Mirándolos fijamente a los ojos, Furia disparó: "Hagamos las cosas amenas. Si se sienten incómodos conmigo, básicamente, aíslense en ustedes. Yo no me voy a aislar. En donde ustedes se sienten, yo también voy a ir. Si tengo que esperar ir a la pileta, no voy a esperar para ir a la pileta. Voy a ir a la pileta. Si están entrenando, voy a ir a entrenar. ¿Entienden? Yo me estuve aislando un montón de tiempo. Y ahora llegó el momento en el que no me voy a aislar".

Y siguió: "Porque la casa es de todos. No es sólo de los poquitos que me odian. O que encontraban un perfil en mí que los jode. Porque se sienten no identificados conmigo. Eso es que yo me la tengo que fumar. ¿Se entiende? Si yo reacciono como reacciono es porque estoy aguantando un montón de cosas. Y como él comenta que su papá le levantó la mano un par de veces y reaccionaba como el culo. Yo me voy a aguantar un montón de cosas de gente que las tendría que recontracagar a trompadas".

Durante su fuerte descargo, la extrovertida participante recordó un consejo de su hermana, que le habría dicho que aguantara todo lo que llegara a ocurrir dentro de la casa más famosa del país "porque sabía lo que se me venía por mi personalidad" y sentenció: "Entonces yo tengo que aguantar, loco. Me parece que todos estamos aguantando. Yo no soy la única. No sé qué piensan. Y dejen de agrandar las cosas. Porque básicamente uno dice una mala palabra y lo agrandan".