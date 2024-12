La familia de Lourdes Ciccarone más trabsfóbica que nunca: "Gran Hermano es un reality, no una ONG"

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, Lourdes Ciccarone se ha convertido en el centro de debates y controversias: sus actitudes y comentarios transfóbicos provocaron la indignación de la audiencia, que no tardó en sepultarla en redes sociales y pedir su eliminación. Ante esta situación, la familia de la joven se vio en la obligación de pronunciarse públicamente y emitir un comunicado para defender su imagen.

De tal palo, tal astilla. Los familiares de la oriunda de Mar del Plata no sólo trataron de defender lo indefendible, sino que además incrementaron la polémica: "Frente a los ataques y comentarios ofensivos que Lourdes Ciccarone está recibiendo en redes sociales, queremos aclarar algunos puntos desde su entorno cercano: Gran Hermano es un reality show, NO una ONG", comenzó el escrito donde remarcaron que el reality show no es un espacio donde se tengan que demostrar "los valores". Sin embargo, en este último punto se equivocaron, ya que lo que demuestran dentro de la casa es lo llega a la audiencia y con esas actitudes deciden a la hora de votar telefónicamente.

Lourdes se ríe de Luciana pensando que estaba dormida, pero escuchó todo

A lo largo del comunicado, la familia destacó la personalidad de la concursante y halagó su autenticidad: "Cada participante elige su estrategia para avanzar, y Lourdes, fiel a su estilo, prefiere ser honesta con sus pensamientos antes que fingir para agradar . Sabemos que esta sinceridad puede incomodar, pero es parte de su esencia, que no todos están acostumbrados a ver", justificaron los comentarios transfóbicos hacia Luciana Martínez, la joven de Santa Cruz que se animó a contar en pleno vivo su verdadera identidad y reveló que está transicionando.

El comunicado que tenía como objetivo aclarar las cosas hundió por completo a la participante, ya que su familia demostró sus "valores". Como ocurrió en ediciones pasadas de Gran Hermano, el "afuera" juegA un rol fundamental en el juego de cada integrante de la casa. En este marco, los cercanos de Lourdes la perjudicaron aún más con sus últimas palabras: "Es importante destacar que Lourdes no tiene ningún historial ni conducta transfóbica. En su vida fuera de la casa, tiene personas muy cercanas que pertenecen a la comunidad LGBT+ , a quienes siempre ha respetado y valorado profundamente".

La familia de Lourdes intenta limpiar su imagen con un comunicado pero empeora las cosas

" Lourdes está mostrando quién es, con sus aciertos y errores , construyendo relaciones auténticas dentro de la casa. Pedimos respeto hacia ella y su familia, recordando que se trata de un reality show y no de un juicio de valores personales. Gracias a quienes la apoyan y valoran su autenticidad dentro y fuera de la casa", concluyeron.

El comunicado de la familia de Lourdes Ciccarone indignó a los usuarios de X que no dudaron en emitir opiniones al respecto: "La defensa de la persona más homofóbica o transfóbica que conociste en tu vida: 'tiene seres queridos en la comunidad'" o "Cuando ya comienza diciendo que Gran Hermano es un reality show y no una ONG, ya sabes que el núcleo familiar es una mierd* igual que ella", fueron algunos comentarios a los que se unen otros como "Ojalá se vaya" y "No aclares que oscurece".