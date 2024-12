La teoría conspirativa sobre por qué Jenifer Lauría abandonó Gran Hermano: no se salvó ni Maradona

Los participantes de Gran Hermano 2025 entraron a la casa dispuestos a servir show: peleas, romances y discriminaciones sorprenden a la audiencia. Sin embargo, las figuras que más llamaron la atención fueron los elegidos por el público para abandonar el programa; es así que el pasado domingo Jenifer Lauría se despidió de sus compañeros.

Dentro de la propiedad, los jugadores pensaron que sería otra persona la eliminada por lo que al escuchar el nombre de su compañera quedaron completamente helados, principalmente su enamorado Giuliano Vaschetto, quien minutos antes de conocer la noticias juró irse con ella si anunciaban que era la nueva eliminada; un hecho que, por supuesto, quedaron en simples palabras.

Jenifer Lauría abandonó la casa con el 65,7 por ciento de los votos

Acongojado por la despedida de su novia, "Nano" buscó culpables y el futbolista Ricardo Centurión tenía todos los números: "El chabón es un loco que lo sigue muchísima gente, tiene muchos fanáticos", explicó el joven sobre el ex de Jenifer: " ¿Tantos fanáticos tiene? ", interrumpió Chiara Mancuso.

Según la teoría conspirativa de Giuliano, Jenifer abandonó la casa más famosa porque su ex pareja podría haber escrito algo en X, ex Twitter, y sus fanáticos siguieron órdenes de votarla: "Era el próximo Diego (Maradona). No sabés lo que jugaba ese tipo, era tipo Ronaldinho", siguió. Si bien Centurión se destacó en las canchas por ser habilidoso y gambetear profesionalmente, no le puede ni siquiera atar los cordones a Maradona.

Los compañeros del oriundo de Santa Fe quedaron atónitos con lo que escuchaban y fue Chara quien redobló la apuesta, quemando por completo a Centurión: " Lo conozco más por lo que se iba de joda que por lo que jugó ".

Mientras el 65,7 por ciento de la audiencia sentenció a Jenifer Lauría por sus malos tratos a compañeras y sus celos por Giuliano, Ricardo Centurión ni siquiera se pronunció sobre la participación de su ex mujer, y madre de su hija, en Gran Hermano.