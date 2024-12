"Le hiciste caso a tu alzadísmo": a Jenifer Lauría la liquidaron y suplicó clemencia en el debate de GH

El pasado domingo, Jenifer Lauría se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano con el 65.7 por ciento de los votos. Sus actitudes prepotentes y sus celos por Giuliano Vaschetto, con quien logró una conexión más íntima, terminaron con su paso por la casa más famosa del país.

Para seguir con la tradición del programa, como todos los eliminados, la ex mujer de Ricardo Centurión se sentó en el debate y respondió las preguntas de los panelistas: una vez más, mostró su fuerte personalidad y no se sintió intimidada por los analistas que suelen dejar sin palabras a los participantes.

Jenifer Lauría abandonó la casa de Gran Hermano tras un mano a mano con Luz Tito

"Tu objetivo tenía que ser jugar, no hacerle caso a tu alzadísmo, ¿entendés? A la semana de juego ya estabas identificada con que te gustaba Nano. Lo vimos todos", comenzó picante Gastón Trezeguet. La reciente eliminada trató de explicar su vínculo con el oriundo de Santa Fe: "Tal vez se vio así, pero dentro de la casa no era así. Yo no bien llegué a la casa con el que pegué onda fue con "Nano", porque nos sentamos al lado... Pero ahí no era nada, éramos amigos", se defendió.

Disconforme con la respuesta de la ex hermanita, el panelista redobló la apuesta y planteó que su juego no se notó fuera de la casa; y es que según su visión lo único que destacó fueron sus peleas con Chiara Mancuso por ver quién se quedaba con Giuliano: "Para mi el problema no es que te gustaba Nano, mi pregunta tiene que ver sobre cómo venía tu juego, por dónde iba. Porque antes dijiste: 'Mi juego era tal'. Y la verdad que tu juego no se veía y es verdad que se notaba otra cosa. Yo veía a una chica que salía de un boliche a pelearse, constantemente. Y no podía ver tu juego", interrumpió Sol Perez.

Jenifer dejó en claro que su objetivo nunca fue pelear sino que las circunstancias dentro de la casa la llevarona eso y fue así donde mostró una parte de su fuerte carácter: "Todavía no llegué a mostrarme tal cual soy", confesó quien trabajó como administradora en el Sindicato de Camioneros con la familia Moyano: "¿Y qué había, qué faltaba ver? A ver...", apuró Ceferino Reato.

La reciente eliminada se sintió atacada por los panelistas y no dudó en poner un freno: "No sé qué decirte, no sé cómo se me vio. Recién salí de la casa, estoy acá y no entiendo nada. Denme tiempo, no me ataquen", dijo la ex participante. "No te creo, igual", redobló la apuesta Trezeguet, sin muchas intenciones de ocultar que no es su preferida de la edición.

Aunque Jenifer no lo pudo ver en el momento, quien también la atacó fue Lucila Villar, más conocida como "La Tora", quien desde el stream de Telefe se burló de su pedido a los panelistas: "Mami te metiste en Gran Hermano, pero que ridícula", reaccionó a los gritos. Pese a decir, una y otra vez que no había visto nada del afuera, quienes se encontraban en el debate querían saber todos los detalles de la estadía de la hermanita en la casa más famosa, es así que se le consultó sobre el video que se viralizó en redes sociales donde se interpretó que masturbó a Giuliano: "No lo hice", aseguró Jenifer Lauría con cara de sorpresa y una risa nerviosa.