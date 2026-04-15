Lola Tomaszeuski habló de Zoe Bogach y contó toda la verdad sobre su relación con Manu Ibero

por Jimena Báez15 Abril de 2026 13:25
Desde Bariloche al programa más visto del país, la historia de Lola Tomaszeuski tiene algo de esas películas donde la perseverancia lo cambia todo. Insistió una y otra vez, grabó videos, se mostró auténtica en redes y no soltó nunca esa ilusión que parecía lejana. Hasta que un día, la puerta de Gran Hermano finalmente se abrió.
Y aunque su paso por la casa terminó antes de lo esperado, se fue como entró: con una sonrisa, con luz propia y con una positividad que no negocia ni siquiera en la derrota.
En diálogo con BigBang, la última eliminada repasó su paso por el reality, habló de las críticas que la señalaron como "jugadora planta", se metió de lleno en su vínculo con Manu Ibero y dejó en claro que esto, para ella, recién empieza.
—¿Cómo estás en las primeras horas fuera de la casa?
—Estoy muy feliz, tranquila. Obviamente extraño la casa. Son sentimientos re raros. Pero, ahora se viene una parte superlinda y voy a disfrutarla.
—Siempre fuiste así de positiva, con una sonrisa, hablándole bien a todos... ¿es algo tuyo?
—Yo intento ver el lado positivo. Siempre me imaginaba las dos oportunidades, quedarme o irme, porque de eso se trata el juego. Tampoco me puedo ir triste. Cuando salí, apenas me subí al auto, empecé a decir, "los tuve que haber abrazado más, a Lolo, a Manu, a Titi, Naza". Sentí que me faltó eso, y estuve las primeras horas pensándolo, pero después dije "mi vida está afuera", y si decidieron que me vaya, me tengo que ir con una sonrisa y dar lo mejor para volver en repechaje.
—En el versus con Brian Sarmiento, ¿te veías afuera o confiabas en quedarte?
—La verdad que yo siempre, manifestando quedarme en todo momento. En un momento dije "chau, le gano a Brian". Yo lo quería afuera, realmente me hubiese encantado ganarle ese versus. Estando ahí adentro de la casa me iba a poner en otro lugar también, siento que me iba como a empoderar más esa situación para aprovecharla.
—Afuera se castigó mucho A los "jugadores planta". ¿Sentís que esa etiqueta fue injusta con vos?
—Yo creo que lo di todo y no estoy arrepentida. Pude haber dado mucho más, y con el diario del lunes, me dan ganas de entrar de otra manera, ya sé lo que gusta fuera y lo que no. Ahí adentro sí me sentía un poco reprimida porque todos te castigaban todo el tiempo, y a veces las balas entraban. Ahora, viéndolo desde afuera, con el juego que están avalando acá y que son todos muy picantes, entraría de otra manera totalmente diferente.
—¿Te faltó confrontar más?
—Siento que gritar no es jugar tampoco. Estamos en Gran Hermano y también las estrategias son distintas. Cada uno tiene sus maneras de jugar. Yo jugaba mucho hablando a la cámara con el público y contando lo que iba a hacer. Había dicho que si me quedaba iba a ir por otro lado, que iba a ir a cantársela a Martín, a sacarle la verdadera personalidad que la muestro muy de vez en cuando: yo tenía mis estrategias. Sí tenía firme es que tengo mis límites, entonces si yo entrara ahora, no tendría pelos en la lengua, pero... siempre con un límite. Y a jugar porque hay gente ahí adentro que puede ser picante, puede creer que el juego es gritar, pero realmente el juego en la casa es más estratégico que ponerte a gritar por cualquier cosa.
—¿Entraste con una estrategia o se fue dando?
—Se fue dando en el día a día, pasan muchas cosas, estar ahí adentro las 24 horas realmente te aseguro es distinto a verlo desde afuera, no se compara en absoluto. Y entré a ser yo misma y ver qué estrategias poder armar en el momento según los personajes que iba a haber ahí adentro. Y las afinidades se van dando y vas viendo las estrategias. La verdad que siento que me faltó jugar más sola, yo jugaba mucho en grupo.
El vínculo con Manu Ibero
El vínculo entre Lola Tomaszeuski y Manu Ibero no pasó desapercibido dentro ni fuera de la casa. Lo que comenzó como una conexión natural, atravesada por la convivencia extrema y el aislamiento, rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados por los seguidores del reality.
Entre miradas, gestos de complicidad y una cercanía constante, las redes hicieron lo suyo y el shippeo explotó, generando teorías, especulaciones y hasta polémicas. Pero lejos de la narrativa romántica que se instaló afuera, Lola vivió ese vínculo desde un lugar completamente distinto.
—Una de tus afinidades más fuertes fue con Manu. ¿Qué te pasaba con ese vínculo?
—Manu me cayó muy bien. Fue mi mayor afinidad ahí adentro, junto con Lolo y con Franco Poggio. A mí me pasa que soy muy cariñosa, y ahí adentro descubrí que, sin tener celular y realmente solo con las personas que están ahí adentro, el cariño se me aumentó el triple. Y me pasó que Manu también era una persona muy cariñosa... conectamos un montón. Y lo que digo acá afuera no es algo que no haya dicho ahí adentro.
Según la influencer, con Ibero hablaba todo el tiempo de su novio: "Todo el tiempo sabíamos que éramos amigos y de hecho hasta cuando empezamos a dudar de este tal shipp lo hablé con él y dije que cuando me veía medio floja en placa me daba cosa que mi amistad con él me esté perjudicando".
Lola tuvo la oportunidad de ir a placa en reiteradas ocasiones, por lo que entendió que afuera su relación con Manu no gustaba: "Todo lo que ustedes veían como estrategia de unirme a Manu, para mí era lo contrario, hasta hablábamos para separarnos por miedo a que eso me esté perjudicando afuera, y una vez que lo hablábamos, terminábamos juntos de vuelta porque teníamos un vínculo muy lindo".
—¿Te molestó que se hablara de coqueteo?
—Todo lo que pasa en el afuera yo intentaba no planteármelo adentro, me molestaba que la gente ahí adentro de la casa me quiera pinchar con eso. Igual creo que era una estrategia y todo lo usaban a su favor. No me afectó hasta el día que no me llegó el video de mi novio. Cuando el video de mi novio no me llegó, me sentí totalmente humillada adentro de la casa, en el sentido de que todos podían tener razón en lo que me estaban diciendo. O sea, yo defendía a muerte mi postura de que no, de que afuera no iba a estar mal. Hasta el día de hoy que hablé con él y me dijo que en ningún momento se sintió así, que él me conoce y que le chupa un huevo.
—¿Seguirías siendo amiga de Manu afuera?
—Obvio que sí, pero porque mi relación siempre fue amistad.
—También se habló de Zoe Bogach, ex de Manu Ibero. Se entendió que su amistad era una provocación por el video donde se burla de tu casting para entrar a Gran Hermano ¿Cómo estás con ella?
—Por mi lado nada que ver. Yo con Zoe la mejor. No la conozco, la podría conocer afuera y me puede caer súper bien. De hecho, hablábamos de que si llegaba a entrar en el Golden Ticket, iba a ser parte de nuestro grupo, que la íbamos a incluir. Capaz en su momento no compartí lo que habló de mí. Entiendo que habló de mi casting como de un montón. Como te digo, mi amistad con Manu se dio, no es que la planeamos o que pensé.
Lo que se viene
Lejos de tomarse la salida como un final, Lola Tomaszeuski ya piensa en lo que viene con la misma intensidad con la que soñó entrar. Con el envión de la exposición, el cariño del público y una autocrítica que la posiciona en otro lugar, la ex participante entiende que su juego todavía tiene capítulos por escribir.
Entre el deseo de revancha y nuevas metas personales, su cabeza ya está puesta tanto en el posible regreso a la casa como en todo lo que puede construir afuera.
—¿Qué sigue ahora para vos?
—Primero volver a esa casa hermosa y llevarme el premio, así que a todo por el repechaje. Ahora la voy a romper acá afuera y voy a dar lo posible para volver ahí adentro. No me quiero quedar solo con esta experiencia, quiero ir a vivirla al máximo, y más sabiendo información del afuera, creo que me puede ir demasiado bien. Así que primero el repechaje, después actuar, me encanta actuar, voy a seguir estudiando, obviamente.
Con la emoción todavía a flor de piel y la certeza de que su historia no terminó, Lola Tomaszeuski se despide con la misma energía con la que entró: creyendo, insistiendo, y apostando a volver. Porque si algo dejó claro su paso por Gran Hermano, es que los sueños siempre encuentran la forma de volver a tocar la puerta.