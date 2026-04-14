De reina de telenovelas a jugadora de reality: así fue el ingreso de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano

La puerta se abrió, las luces bajaron y, de golpe, el pasado y el presente de la televisión argentina se cruzaron en vivo. La entrada de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no fue solo una sorpresa: fue un golpe directo a la memoria emotiva de varias generaciones. "Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela", lanzó la actriz, visiblemente conmovida, apenas pisó el estudio donde la recibió Cinthia Fernández.

En ese mismo lugar, la actriz había construido parte de su leyenda televisiva. El ingreso estuvo cargado de mística desde el primer segundo. Antes de cruzar la puerta de la casa, un clip repasó sus grandes éxitos y su propia voz puso en palabras una historia de sueños: "La vida es depende cómo la mires, tiene para muchos golpes. Recuerdo que miraba la telenovela, ponía un espejo y actuaba. Quiero que la gente conozca cómo soy". Y entonces sí: la reina del melodrama cruzó el umbral.

Adentro, la reacción fue una mezcla de sorpresa, admiración y cautela. Los participantes la abrazaron, pero con cierta desconfianza, conscientes de que no se trataba de una jugadora más. Colmenares, lejos de intimidarse, se plantó con su impronta: "Gracias muchachos por recibirme con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica". Y dejó en claro que no llegó de paseo: "No veía el día de llegar a esta casa con ustedes y disfrutarlos. Es un sueño increíble".

Lo cierto es que su presencia reconfiguró el tablero del juego. Estrategias, alianzas y tensiones empezaron a moverse apenas cruzó la puerta. "Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos... Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas familias", anticipó, dejando entrever que el drama -su terreno natural- no va a faltar. Con clásicos como Manuela, Topacio y María de nadie, Grecia Colmenares se convirtió en una de las caras más icónicas de la telenovela latinoamericana.

La actriz venezolana volvió a la Argentina con un ingreso cargado de nostalgia, emoción y promesas

Su estilo romántico, sus miradas intensas y sus historias cargadas de emoción la volvieron una figura internacional, especialmente querida en Argentina. Pero su regreso no es solo nostálgico: también es estratégico. Después de años alejada de la televisión, su desembarco en un formato masivo como Gran Hermano marca un giro en su carrera y un intento claro del programa por reconectar con el público que creció con aquellas ficciones.

No es su primera experiencia en realities: en 2025 participó durante seis meses en la versión italiana, Grande Fratello. Ahora, llega con rodaje y lista para jugar. La entrada de Colmenares se dio tras la salida de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia por motivos médicos. La salida de otra figura histórica dejó un vacío que la producción llenó con una apuesta fuerte: otra reina del género, pero con un perfil completamente distinto.

Mientras Del Boca se recupera. De hecho, afirmó: "Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS", Colmenares ya empezó a escribir su propia historia dentro del reality. La primera noche incluyó cena especial, brindis y promesas. "Esperemos disfrutar tanto, hasta que el público quiera que ninguno salga de la casa", dijo la actriz, en un tono que mezcla ilusión y competencia. Pero en Gran Hermano, la magia dura poco.