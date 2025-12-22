Voraz incendio en Once: 42 evacuados, traslados a hospitales, desesperación y caos

La tranquilidad de la jornada del 22 de diciembre se vio interrumpida en el barrio porteño de Balvanera, cuando un feroz incendio se desató en un local de ropa ubicado en la calle Dr. Juan José Paso al 400, entre las avenidas Corrientes y Lavalle. El siniestro, que rápidamente se extendió al hotel familiar contiguo, dejó un saldo de 42 personas evacuadas, varias de ellas trasladadas a hospitales por inhalación de humo.

El fuego comenzó cerca del mediodía, presuntamente en el depósito del comercio textil, donde grandes cantidades de tela se convirtieron en un combustible ideal para las llamas.

Bomberos de la Ciudad confirmaron que las llamas afectaron tanto al local como al entrepiso, lo que complicó las tareas de contención y generó una densa nube de humo que invadió el hotel situado en los pisos de arriba.

Feroz incendio en Once

El operativo de emergencia desplegó 29 móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), junto con personal de bomberos y fuerzas de seguridad. Según informó el director del SAME, Alberto Crescenti, 30 personas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras 12 debieron ser trasladadas a los hospitales Ramos Mejía, Elizalde, Fernández y Rivadavia. Entre los afectados se encontraban siete menores de edad . Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni personas en estado crítico.

"El humo era tan intenso que cubrió toda la manzana. Fue un incendio de gran magnitud, pero por suerte no tenemos que lamentar pérdidas humanas", declaró Crescenti en las inmediaciones del lugar. Las tareas de evacuación se realizaron con muchísima rapidez según comentaron testigos del lugar, mientras los bomberos trabajaban para enfriar la estructura y evitar nuevos focos ígneos.

El periodista Leonardo García, presente en la escena con las cámaras de C5N, describió el caos vivido en la zona: "Los bomberos trataban de enfriar el lugar, que tenía mucha cantidad de tela. Muchas prendas de vestir se prendieron fuego. La preocupación pasa por saber qué ocurrirá con las familias porque se entiende que por lo pronto, no podrán volver al hotel, además de cómo queda la estructura del local".

En paralelo, otro incendio tuvo lugar en un depósito de indumentaria situado en Bartolomé Mitre al 2700, a pocas cuadras del primer siniestro. Allí, ocho móviles del SAME debieron intervenir para asistir a cuatro personas afectadas por el humo , aunque no se registraron traslados ni víctimas fatales.

Ambos incidentes están siendo investigados para determinar las causas que originaron los incendios. Cabe destacar que la rápida respuesta de los equipos de emergencia logró contener una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves. Estos hechos dejan un preocupación en el aire por la fragilidad de algunas construcciones porteñas y la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad en edificios habitados y comercios.