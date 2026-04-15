Luana Fernández reveló el lado positivo de estado en la Mansión Wifi de Yao Cabrera y estalló la polémica en GH

Desde el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, el nombre de Luana Fernández cobró gran relevancia tanto dentro de la casa como en redes sociales.

La joven cortó con su novio frente a una cámara de Telefe y luego protagonizó el primer "Derecho a Réplica" de la edición, cuando su ex ingresó para pasarle factura.

El nombre de Luana Fernández cobró gran relevancia tanto dentro de la casa como en redes

Sin embargo, el final de su relación no fue el problema más grave de la hermanita. Desde su presentación, su nombre generó ruido porque resultaba familiar... y no era casualidad.

La influencer formó parte de la mansión de Yao Cabrera y terminó vinculada a la causa judicial por reducción a la servidumbre y presunta trata de personas.

El oscuro pasado de Luana Fernández con Yao Cabrera que sacudió la casa

En las últimas horas, durante una charla dentro de la casa, Luana admitió abiertamente su conexión con el youtuber uruguayo y reveló detalles que hasta ese momento no habían salido a la luz en televisión: "Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él. Me lo tatué y me pagaron un montón por tatuarme eso ", contó ante sus compañeros, que le habían preguntado por un llamativo tatuaje vinculado al equipo Mansión WiFi.

"Viví con ellos en plena pandemia, en una mansión, todos influencers, youtubers. Vivimos ahí como un año y laburé con ellos. Hacíamos videos todo el día, contenido... estábamos de joda todo el tiempo. No se puede decir todo eso, pero...", relató sobre aquella convivencia.

Luana Fernández de GH asumiendo ser parte de la secta destructiva de niños y adolescentes vulnerables de Yao Cabrera y Nathan Castro "WIFI TEAM".

Reconoce jocosamente haber ganado mucho dinero junto a los líderes presos por Trata, Corrupción de Menores y Violación.... pic.twitter.com/aOj2xXrr1u — jorge zonzini (@JorgeZonzini) April 14, 2026

Si bien varios integrantes de ese grupo terminaron involucrados en delitos e investigaciones e incluso Yao se encuentra detenido actualmente, para Fernández la experiencia tuvo un costado positivo en lo laboral. La influencer dejó en claro que, para ella, fue una etapa favorable tanto en lo personal como en lo profesional: "La posta es que la pasé increíble. O sea, fue en plena pandemia. La pasé re bien, porque además tenía laburo", afirmó ante la curiosidad de sus compañeros.

Se trata de la primera vez que se refiere de manera directa al tatuaje. Apenas ingresó a la casa, Lolo Poggio le había preguntado sin rodeos: "¿Qué es eso?", en referencia al diseño visible. La reacción de Luana Fernández fue inmediata: con una sonrisa nerviosa y una respuesta evasiva, respondió "no importa", evitando dar explicaciones sobre su origen o significado en ese momento.