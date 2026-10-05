El arzobispo de Luján advirtió que hay una Argentina donde "cada vez más gente queda afuera"

El arzobispo de Luján y Mercedes, Jorge Eduardo Scheinig, afirmó que la principal división

Peregrinación a Luján 2026

de la Argentina no pasa solamente por las diferencias políticas, sino por una sociedad en la que "cada vez se queda más gente afuera". Lo hizo al analizar la tradicional peregrinación a Luján, en diálogo con Radio Rivadavia.

El sábado marcharon cerca de 2 millones de fieles desde Liniers hasta la Basílica bajo el lema "Madre, en tus brazos nos reconocemos hermanos". Como cada año, cientos de miles de personas hicieron la peregrinación bajo la lluvia, con la particularidad de que este 2026 fue récord de peregrinos.

Para acompañar el desarrollo de la peregrinación, las autoridades desplegaron un amplio operativo que incluye hospitales móviles, ambulancias, puestos sanitarios, efectivos policiales, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, baños químicos, puntos de hidratación y espacios de asistencia para los caminantes. Además, se estima que alrededor de 6.000 voluntarios participan de las tareas de acompañamiento y contención de los fieles a lo largo de todo el recorrido.

Peregrinación Luján

"Me parece que la grieta verdadera es que hay una Argentina de gente que cada vez se queda más afuera y esto genera una zanja enorme", sostuvo Scheinig, quien consideró que ese es uno de los principales problemas que atraviesa actualmente al país.

El religioso destacó además el carácter solidario de los peregrinos, quienes durante la caminata no solo llevaron pedidos personales vinculados con la salud, el trabajo o sus familias, sino que también rezaron por el bienestar de la Argentina y por la paz en el mundo. Para Scheinig, esa actitud representa una parte de la identidad del pueblo argentino.

En ese sentido, sostuvo que la peregrinación puede entenderse como una representación de la vida: un camino en el que las personas atraviesan momentos difíciles y se ayudan entre sí. "O salimos juntos o no", afirmó al plantear la necesidad de recuperar una convivencia basada en la fraternidad y la dignidad humana.

Papa León XIV

Scheinig también se refirió a la próxima visita del papa León XIV y evitó anticipar cuál será su mensaje para los argentinos. Sin embargo, remarcó que la esperanza adquiere una importancia especial en los momentos de crisis: "Se debe hablar de esperanza en momentos difíciles".

Finalmente, diferenció "lo político" de "la política" y explicó que, mientras lo primero está relacionado con principios como el bien común, la justicia y la dignidad humana, lo segundo refiere a las estrategias y partidos que buscan llevarlos adelante.

"Ojalá que podamos nosotros, en ese pluralismo y en esa diferencia, superarla, pero en pos de construir algo común donde los más pobres no queden afuera", concluyó.