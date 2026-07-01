Amor al límite: escaló la cima del Empire State con su pareja, le popuso casamiento en la cima y desplegaron una bandera por la paz

Una escena digna de una película dejó sin aliento a Nueva York. Dos escaladores urbanos lograron llegar hasta la aguja del Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos del mundo, donde desplegaron una pancarta con un mensaje a favor de la paz y, en medio de una altura vertiginosa, protagonizaron una propuesta de matrimonio que rápidamente se volvió viral.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde, cuando la pareja alcanzó la cima de la antena del histórico rascacielos, a unos 443 metros sobre las calles de Manhattan. Vestidos con ropa negra y aferrados a la estrecha estructura metálica, sostuvieron una enorme bandera con la frase: "Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz".

Poco después, mientras descendían hacia una plataforma ubicada algunos metros más abajo, la escena tomó un giro inesperado. Según las imágenes captadas desde un helicóptero de una cadena de televisión local, uno de los escaladores se arrodilló frente a su compañera. Instantes después se abrazaron y se besaron, en lo que todo indicó fue una propuesta de casamiento realizada a cientos de metros del suelo.

Horas más tarde, el Departamento de Policía de Nueva York confirmó que ambos fueron detenidos sin incidentes y quedaron bajo custodia. Además, informó que enfrentarán cargos mientras la investigación continúa para determinar cómo lograron acceder a un sector tan restringido del edificio. Una de las protagonistas fue identificada como Angela Nikolau, una reconocida escaladora urbana e influencer que suele compartir en redes sociales imágenes de sus arriesgadas expediciones junto a su pareja, Ivan Beerkus.

De hecho, tras la aventura publicó fotografías del momento, incluida una imagen de su anillo de compromiso con el inconfundible paisaje de Nueva York como telón de fondo. La pareja no es desconocida para quienes siguen este tipo de desafíos extremos. En sus redes sociales acumulan decenas de publicaciones en las que aparecen posando sobre rascacielos, grúas y otras estructuras de enorme altura alrededor del mundo. Además, protagonizan el documental de Netflix Skywalkers: Una historia de amor, donde son definidos como "influencers temerarios" que "arriesgan su libertad sentimental y sus vidas para escalar un megarascacielos".

Sin embargo, el espectacular desafío despertó fuertes críticas entre especialistas en seguridad. El exsubdirector del FBI, Andrew McCabe, advirtió sobre el peligro que representan este tipo de acciones. "Tendrán que hacer todo lo posible para que estas personas sean procesadas por los cargos que correspondan, porque no pueden arriesgarse a que otros vean esto y decidan intentarlo también", afirmó.

Escaló la cima del Empire State con su pareja, le popuso casamiento en la cima y desplegaron una bandera por la paz

Y agregó una advertencia contundente: "Lo último que desean los responsables del Empire State Building es convertir este lugar en un objetivo para ese tipo de actividades, porque, en última instancia, acabará en una tragedia. El peligro, la imprudencia, es evidente y no se puede exagerar". Por el momento, las autoridades no lograron establecer cómo Angela Nikolau e Ivan Beerkus consiguieron llegar hasta la punta de la antena, una estructura que además transmite las señales de prácticamente todas las emisoras de radio y televisión de Nueva York. Mientras la investigación avanza, las imágenes de la pareja abrazándose en uno de los puntos más altos de la ciudad siguen dando la vuelta al mundo. Para algunos fue una romántica declaración de amor; para otros, una temeridad que pudo haber terminado en tragedia.