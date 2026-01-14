Nicolás Maduro envió un mensaje desde su detención en Estados Unidos: "Confíen en Delcy Rodríguez"

Nicolás Maduro envió un mensaje desde su lugar de detención en Estados Unidos, instando al pueblo venezolano a mantener la confianza en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y en el equipo gubernamental que lidera el país. El mensaje fue transmitido públicamente por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, durante una movilización de trabajadores del transporte en Caracas.

El mandatario venezolano, quien permanece detenido desde el 3 de enero tras una operación militar estadounidense que dejó un saldo trágico en varias ciudades del país, destacó la importancia de la unidad nacional y del respaldo a la gestión política de Rodríguez: " Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros ", expresó Maduro Guerra al citar las palabras de su padre frente a una multitud que se congregó para mostrar su apoyo al Gobierno nacional.

Movilización de trabajadores del transporte en apoyo a Maduro

Durante su discurso, el diputado subrayó el respaldo absoluto del presidente hacia Rodríguez y destacó la fortaleza del liderazgo oficialista en un momento que calificó como "crítico" para Venezuela. "Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes , que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar", afirmó Maduro Guerra, reforzando la narrativa de resistencia frente a lo que describen como una agresión extranjera.

El mensaje fue recibido en un acto multitudinario donde trabajadores del transporte manifestaron su lealtad al Ejecutivo. En este contexto, el hijo del mandatario también hizo un llamado a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación: "Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero, ante eso: claridad política e ideológica", enfatizó.

La captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrió durante una incursión militar estadounidense en territorio venezolano durante las primeras horas del 3 de enero. Según informes oficiales, la operación dejó al menos 100 muertos y decenas de heridos , además de importantes daños materiales en cuatro ciudades del país. Desde entonces, el Gobierno venezolano califica la acción militar como una violación flagrante a la soberanía nacional e intensifica los llamados a la unidad nacional.

La detención del mandatario generó un fuerte rechazo por parte del oficialismo, que denunció la operación como un acto de "secuestro político". En respuesta, el Ejecutivo venezolano ha redoblado sus esfuerzos para consolidar el respaldo interno hacia Delcy Rodríguez, quien asumió las riendas del país en un contexto de alta presión internacional y desafíos económicos.