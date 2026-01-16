María Corina Machado intentó seducir políticamente a Trump con el Nóbel de la Paz pero terminó ninguneada

María Corina Machado, líder opositora venezolana, se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca con el objetivo de afianzar su posición como lideresa política de Venezuela. Sin embargo, lo que prometía ser un encuentro trascendental terminó convirtiéndose en un acto simbólico sin impacto real en el tablero internacional.

Machado, quien recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, decidió entregar su medalla y reconocimiento a Trump como muestra de gratitud por su supuesto "extraordinario liderazgo en la promoción de la paz". En un gesto desesperado, la opositora no escatimó en elogios hacia el magnate, resaltando su "coraje" y hasta se animó a compararse con el prócer y libertador Simón Bolívar: "El pueblo de Bolívar le devuelve al heredero de Washington una medalla como reconocimiento a su compromiso con nuestra libertad"; sin embargo, ni los halagos ni el premio lograron cambiar la postura del expresidente, quien sigue sin reconocerla como líder legítima de Venezuela.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

La reunión, que tuvo lugar en un ambiente privado y sin mayor protocolo por parte de la Casa Blanca , duró dos horas e incluyó un almuerzo discreto. Según fuentes cercanas, Machado intentó persuadir a Trump para que le brindara su respaldo político en el proceso venezolano. No obstante, el expresidente se limitó a agradecer el gesto del Nobel y a destacar su propio papel en la lucha por la paz mundial. En ningún momento hizo referencia a Machado como figura clave en el panorama político venezolano.

En contraste, Trump opta por mantener conversaciones y negociaciones con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno chavista y ahora presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez, quien fue alabada por Trump por su "cooperación", representa una estrategia pragmática del expresidente para mantener cierta estabilidad en Venezuela. Este movimiento deja a Machado en una posición aún más vulnerable, lejos del reconocimiento internacional que tanto busca.

Delcy Rodríguez

Así las cosas, quedó en evidencia que el gesto de entregar el Nobel fue un intento desesperado de Machado por ganar legitimidad frente a un interlocutor que parece más interesado en negociar con el chavismo que en apoyar a la oposición. La Fundación Nobel, por su parte, aclaró que el premio "no puede ser transferido ni revocado", dejando claro que el acto de Machado fue meramente simbólico y sin repercusiones legales ni institucionales.

Aunque María Corina Machado intentó justificar su acción como un paralelismo histórico con el gesto del marqués de Lafayette hacia Simón Bolívar, lo cierto es que esta jugada política no logró los resultados esperados. Donald Trump continúa sin considerarla una figura clave para liderar la transición democrática en Venezuela y parece haber encontrado en Delcy Rodríguez una aliada más conveniente.