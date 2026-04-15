Irán amenaza con paralizar rutas marítimas clave mientras EE.UU. redobla la apuesta con más presencia militar

La situación en Medio Oriente escala peligrosamente. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste sobre la posibilidad de "negociaciones con Irán" para aliviar las tensiones, las acciones militares en la región cuentan una historia muy pero muy diferente.

Es que Washington reforzó su presencia en el Golfo Pérsico enviando al menos 6.000 soldados, que se suman a los 50.000 efectivos ya desplegados en la zona, según reveló el Washington Post. Este movimiento es coincidente con la implementación de un bloqueo naval en los puertos iraníes, que deja a Teherán al borde del colapso económico .

Donald Trump

El bloqueo yankee, que afecta directamente las operaciones comerciales de Irán, provoca a su vez, una dura respuesta por parte del régimen iraní. El general de división Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, calificó la medida como "ilegal" y advirtió que, de continuar, Irán tomará represalias contundentes y aclaró que "no permitirán que continúen las exportaciones ni las importaciones en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo en estas condiciones".

A pesar de no tener frontera directa con el Mar Rojo, Irán cuenta con aliados estratégicos en la región, como los hutíes en Yemen, quienes ya atacaron embarcaciones en esas aguas. Cabe destacar un punto aquí y es que esta amenaza amplía el alcance del conflicto y pone en peligro una de las rutas marítimas más importantes para el comercio a lo largo ya lo ancho del planeta Tierra .

Irán amenaza con cortar las exportaciones del Mar Rojo

El bloqueo marítimo y las tensiones militares son el último capítulo de una escalada que comenzó tras el colapso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Ginebra. Aunque se había pactado una tregua de 15 días para retomar el diálogo, las conversaciones más recientes, realizadas en Pakistán, fracasaron. En respuesta, Estados Unidos endureció su postura bloqueando el Estrecho de Ormuz , un paso crucial para el transporte de petróleo y gas.

Mientras tanto, Trump intentó proyectar optimismo, por ejemplo, en una entrevista con Fox News en la que afirmó que " la guerra con Irán está muy cerca de terminar ", pero esto se contradice con los movimientos militares que evidencian lo contrario. Además del despliegue de tropas adicionales, se espera que otros 4.200 efectivos lleguen a la región a finales de mes, justo cuando expire la tregua el 22 de abril. Entre los refuerzos se incluye al portaaviones USS George H.W. Bush y su grupo de ataque, así como a la 11.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina.

El presidente estadounidense, #DonaldTrump, declaró que la guerra de #EEUU contra #Irán está "muy cerca" de terminar.



FOX News publicó un fragmento de su entrevista con Trump en la que también aseguró que el país persa tardará 20 años en reconstruirse pic.twitter.com/wqss37FJ93 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 15, 2026

En este contexto, las palabras conciliadoras de Donald Trump contrastan con la realidad sobre el terreno. Es por eso que la próxima semana será crucial para determinar si seguirá vigente la diplomacia o si la región se sumirá aún más en un conflicto con consecuencias insospechadas para la humanidad.