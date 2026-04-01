Irán desmiente categóricamente a Trump sobre un supuesto pedido de cese el fuego: "Carecen de fundamento"

Las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump generó una tremenda polémica al afirmar públicamente que la República Islámica solicitó un "alto el fuego". Sin embargo, estas declaraciones realizadas a través de la plataforma Truth Social, fueron categóricamente desmentidas por las autoridades iraníes, quienes calificaron las palabras del mandatario estadounidense como "falsas y carentes de fundamento".

"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", fueron las palabras textuales de Trump. El mandatario, sin embargo, no mencionó a qué líder iraní se refería, lo que generó aún mayor confusión.

Donald Trump

No conforme con esta afirmación, Trump añadió que hasta que no se cumpla esta condición, Estados Unidos continuará "bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra ". Frente a esto, Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, negó categóricamente que su país haya solicitado un cese al fuego: "Las declaraciones de Trump que afirmó que Irán pidió un cese el fuego son falsas y carecen de cualquier fundamento", aseguró Baqai en declaraciones recogidas por la cadena estatal iraní.

Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán

En la misma línea, los Guardianes de la Revolución Islámica reiteraron su postura firme respecto al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo: "La situación en el estrecho de Ormuz también se encuentra totalmente bajo el control de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución", declararon en un comunicado difundido por la televisión estatal. " No se abrirá a los enemigos ", añadieron contundentes.

TUNE IN: Tomorrow night at 9PM ET, President Trump will give an Address to the Nation to provide an important update on Iran. — Karoline Leavitt (@PressSec) March 31, 2026

Mientras tanto, Donald Trump anunció que pronunciará discurso "importante" a las 21 horas en Washington para abordar los últimos acontecimientos relacionados con la guerra en Irán. Es que según trascendió, Estados Unidos podría "retirarse" del conflicto en "dos o tres semanas", argumentando que los objetivos principales —como evitar que Irán obtenga un arma nuclear— están cerca de lograrse.