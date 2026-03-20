Trump disparó contra la OTAN y tildó de "cobardes" a los países que no apoyan su ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra los países miembros de la OTAN, clasificándolos de "cobardes" por no respaldar militarmente la ofensiva que su gobierno, en alianza con Israel, lleva adelante contra Irán. La escalada bélica no sólo está cobrándose miles de vidas de personas inocentes sino que también está causando estragos a niveles económicos sobre todo por el bloqueo en el estratégico Estrecho de Ormuz, una arteria clave para el comercio global de petróleo y gas.

"¡Sin EE.UU., la OTAN es un tigre de papel!", escribió Trump en su red social Truth Social este viernes. Frustrado por la falta de apoyo de los históricos aliados europeos, el primer mandatario yankee acusó a las potencias de no querer involucrarse en una guerra que, según él, busca evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear.

Donald Trump

"No querían unirse a la lucha para detener un Irán propulsado por energía nuclear. Ahora que la lucha está GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo", añadió en un tono desafiante.

El Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente un quinto del petróleo mundial, se convierte así en el epicentro del conflicto. Pero esto data desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, liderada por Estados Unidos e Israel, donde Teherán logra interrumpir significativamente el tránsito marítimo en la zona.

El comunicado de Trump a los países de la OTAN

Por su parte, Washington desplegó aviones A-10 "Warthog" y helicópteros Apache para atacar barcos iraníes y neutralizar drones y misiles que amenazan esta vital vía marítima. Según el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., estas operaciones "podrían extenderse por semanas" mientras intentan socavar las bases militares iraníes.

Pero, al parecer, no será nada fácil para Estados Unidos a pesar de su superioridad militar junto al ejército israelí: la resistencia iraní prolonga el conflicto más allá de lo esperado y complica a Trump que solicitó al Congreso un presupuesto adicional de 200.000 millones de dólares para continuar la guerra .

Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

Mientras tanto, nadie parece querer participar en la escalada bélica trumpeana y tanto es así que líderes europeos ya cuestionan la falta de una planificación clara y una estrategia de salida. "No queríamos esta guerra. No hemos empezado esta guerra. Falta planificación y una estrategia de salida. Sólo queremos que acabe lo antes posible y que no nos afecte ", dijo sin pelos en la lengua Bart De Wever, político belga, en representación del sentir europeo.

Por ahora, países como Reino Unido, Francia y Alemania manifestaron estar dispuestas a contribuir en la seguridad del Estrecho de Ormuz, pero solo una vez que termine el conflicto. "No es nuestra guerra", reiteraron los cancilleres europeos, subrayando su rechazo a involucrarse en una confrontación que consideran innecesaria. Sin embargo, todo esto parece recién empezar porque la crisis energética global se profundiza con los precios del petróleo disparados debido a la interrupción del tránsito en el estrecho.